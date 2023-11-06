Російські військові застрелили грузина в окупованій Південній Осетії

Російські окупанти під час захоплення розстріляли громадянина Грузії, а ще одного затримали біля лінії розмежування у Південній Осетії.

Російськиі солдати вбили громадянина Грузії під час перебування вздовж лінії фронту між окупованим Москвою сепаратистським регіоном Південна Осетія та територією, контрольованою урядом Грузії. Про це заявив прем’єр-міністр Грузії, передає Reuters.

У своїй заяві прем’єр Іраклій Гарібашвілі зазначив, що громадянин його країни був застрелений, а ще один затриманий російськими військовими поблизу села Кірбалі, неподалік від фактичного кордону.

"6 листопада 2023 року в районі села Кірбалі Горійського муніципалітету на окупованій території під час спроби незаконного затримання місцевого жителя внаслідок пострілу з вогнепальної зброї з боку російських окупаційних сил загинув громадянин Грузії, а одного громадянина незаконно затримали. Активна комунікація ведеться з використанням усіх інструментів, доступних центральному уряду Грузії", — йдеться у повідомленні.

На цей випадок відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Я глибоко обурена смертельним розстрілом з боку російських окупаційних сил громадянина Грузії під час його незаконного затримання", — написала вона в соцмережі Х.

За словами Зурабішвілі, це кричущий напад на грузинську державність, що "вкотре розкриває справжню природу "брата-одновірця".

"Я негайно закликаю міжнародну спільноту однозначно засудити дії Росії, яка грубо та безсоромно порушила усі міжнародні норми", — наголосила вона.

Ситуація в Південній Осетії

Розстріл цивільного — перший випадок, який стався на фактичному кордоні після короткої війни між Росією та Грузією за Південну Осетію в 2008 році. Лінія контролю залишається невизначеною, а арешти цивільних осіб навколо кордону є регулярним явищем.

З 1992 року російські війська дислокуються в Південній Осетії, сепаратистському регіоні, який більшість країн світу визнає частиною Грузії. Тим часом там розраховують на повернення Абхазії та Осетії після війни в Україні

Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, другої сепаратистської провінції Грузії, незабаром після війни 2008 року. Очільник Кремля Володимир Путін має намір повернути під свій контроль Грузію.

Дві території відкололися в результаті кривавих конфліктів, які охопили розпад Радянського Союзу в 1991 році. Підтримка Москвою двох регіонів допомогла розпалити антиросійські настрої в Грузії.