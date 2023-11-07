У Польщі скасували концерти "Пошлой Молли" після скандалу із солістом гурту (фото)

Концерти гурту "Пошлая Молли" були заплановані в 6 містах Польщі. Просячи пробачення, Кирило Блєдний назвав свої роздуми про польську мову не найвдалішою формою рефлексії та спробував запевнити шанувальників, що точно "не виступає за російський колоніалізм".

У Польщі скасовано концерти українського музичного колективу "Пошлая Молли", фронтмен якого Кирило Блєдний образив польську мову та запропонував жителям країни "вступити в Російську імперію". Про скасування цілого польського туру в Гданську, Варшаві, Кракові, Познані й інших містах повідомили організатори концертів Winiary Bookings на сторінці у Facebook.

Концертні виступи української команди були розписані на два найближчі місяці.

Напередодні Кирило Блєдний виклав відеозвернення, в якому з використанням обсценної лексики оцінив особливості польської мови.

Розклад скасованих концертів "Пошлой Молли" в Польщі

Блєдний дивується, чому жителі Польщі розмовляють "у*банською" мовою, "адже є нормальна російська". Тим, для кого польська — рідна, він порадив "вступити в Російську імперію", як це було раніше.

Після того, як у ЗМІ з'явилися новини про заяву Блєдного, артист попросив вибачення за слова, а своє висловлювання назвав "товстелезним рофлом" і "пародією на імперського росіянина". Ще він нагадав, що народився в Україні.

Минулого року Блєдний переїхав із РФ у Польщу, де давав концерти в межах туру Save Ukraine.

7 листопада Блєдний "на щирішому вайбі" записав сторіс. Він звернувся до шанувальників своєї творчості й сказав, що "настільки закопався у своєму гуморі", що може бути незрозуміло, яка в нього позиція, свою позицію він називає проукраїнською.

"Я абсолютно адекватна людина, я не дурна людина, — запевняв музикант своїх 808 тисяч підписників в Instagram. — Мені не хотілося б, щоб ви думали, що я угораю з трагедії. У мене інший посил. Це не найвдаліша форма рефлексії…".

Він сказав, що жарт був невдалим і що "точно не виступатиме за російський колоніалізм, як це могло комусь здатися".

Нагадаємо, що 6 листопада в Польщі перевізники заблокували проїзд вантажівок через кордон із Україною. За даними Держприкордонслужби України, організатори протесту вирішили пропускати по одному вантажному автомобілю на годину.

Також повідомлялося, що російська пропаганда поширює в Польщі фейки про війну в Україні.