Лавров поскаржився на санкції і зажадав пустити його в Північну Македонію, — ЗМІ

В офіційному листі російського глави МЗС до колеги зі Скоп'є зазначено, що він не може бути присутнім на засіданні ОБСЄ через закритий повітряний простір. Минулого року, коли зустріч відбувалася в Польщі, він так і не зміг туди прилетіти.

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився, що не може потрапити на зустріч міністрів ОБСЄ, яка відбудеться в Північній Македонії. Вся причина в закритті повітряного простору для літаків з Росії. Про це пише видання Barrons.

Російський дипломат у зв'язку з міжнародними санкціями може другий рік поспіль пропустити важливу зустріч, яка відбудеться в Скоп'є з 30 листопада по 1 грудня.

У зв'язку з обмеженнями, Сергій Лавров звернувся до уряду Північної Македонії з офіційним листом. У ньому він зажадав від свого колеги Буяра Османі "забезпечити його присутність у Скоп'є" на засіданні ОБСЄ.

"Є кілька проблем, пов'язаних із цією вимогою", — відповів глава північномакедонського МЗС.

Насамперед причина в тому, що Північна Македонія, як і інші сусідні європейські держави, закрили свій повітряний простір для літаків із Росії через вторгнення в Україну. Для того, щоб Сергій Лавров все ж таки прибув на зустріч, "необхідно докласти деяких логістичних зусиль", заявили в Скоп'є.

"Це залежатиме від рішень, які буде ухвалено найближчими днями. Я сподіваюся, що нам усім вдасться бути присутніми в Скоп'є", — заявив Буяр Османі.

Санкції проти Росії: інші "невдачі" Лаврова

Варто зазначити, що торік зустріч ОБСЄ проходила в Польщі, куди главу МЗС РФ все ж не пустили через міжнародні санкції. У Варшаві заявили, що на заході не можуть перебувати люди з "чорного списку", а в Москві назвали таке рішення безпрецедентним і провокаційним.

5 червня 2022 року повідомлялося, що глава МЗС РФ не може прилетіти до Сербії через "закрите небо". У Белграді Сергій Лавров мав зустрітися з президентом країни Александром Вучичем. Тоді глава держави заявив, що особисто займеться логістикою запланованого візиту.

3 березня 2023 року Сергій Лавров не приїхав на конференцію в Женеву через санкції. Йому довелося виступати відеозв'язком, однак під час його звернення учасники зібрання почали залишати залу на знак солідарності з Україною.