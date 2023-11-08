Злі поляки та українське паливо. Як бунт перевізників на кордоні позначиться на постачанні бензину та газу

Страйк польських перевізників із блокуванням українського кордону створив проблеми для всіх, хто його перетинає. Економіст Сергій Куюн розмірковує над тим, чи призведе це до кризи на ринку палива в Україні

Кульгава Євросолідарність.

Отже, польські перевізники розпочали блокування кордону.

Для розуміння, що таке польський напрямок постачання пального. У жовтні через україно-польський кордон автомобільним транспортом заїхало 36% від загального імпорту пропан-бутану, 18% бензину та 16% дизпального.

Якщо стисло, то по бензинах взагалі не бачу проблеми. По дизпальному приємного мало, але прорвемося: ринок непогано спрацював у жовтні, зараз ще піде сезонне зниження споживання, а там вже й ринок адаптується до нових умов. А от зі скрапленим газом може бути сумно.

Хто не в курсі, за останній місяць роздрібна ціна на автогаз зросла на 20%, до 31,5 грн/л. Це відбулось ще до страйку через черги з нашої сторони кордону, а саме — через зростання агроекспорту.

Згідно з системою "єЧерга", чекати на виїзд треба 11-13 діб (літера "є" при таких термінах набуває нового тлумачення). Ще влітку це було 3-4 дні. Тобто, щоб зберегти колишній обсяг автопостачань, треба у 3 рази більше машин. Їх немає. Ринок переходить на залізницю, але це не миттєвий процес.

Тепер через страйк черги на виїзд будуть ще збільшуватись, а паралельно з’являться на в’їзд, очевидці сьогодні це вже фіксували.

Поки повної картини немає. Хтось каже, що бензовози з газовозами не блокують, бо начебто до цієї категорії перевезень у польських перевізників немає претензій (приїхали за вантажем та поїхали додому). За словами інших трейдерів, став Ягодин, єЧерга за сьогодні збільшилась на один день. А от Шегині працюють. Хотілося б почути офіційні цифри за кількостю машин, що перетнули кордон.

Не хочу нічого говорити про поляків, щоб "нє нагнєтать". Скажу лише, що Україна формує величезний попит на польські товари, зокрема нафтопродукти (завантажуючи й польські морські порти), та дає транзит величезної номенклатури інших товарів. Тепер поляки хочуть заробляти не просто на продажі та транзиті, а ще й на перевезеннях цих вантажів. Бажання зрозуміле. Але щось не так з цією європейською, перепрошую, солідарністю.

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