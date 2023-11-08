"Пособник української розвідки": ФСБ затримала жителя Бурятії, який агітував вступати до ЗСУ

За даними російських джерел, затриманий схиляв російських військових до переходу на бік Збройних сил України.

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання громадянина Російської Федерації в республіці Бурятія, який, за їхніми даними, намагався вмовити російських військовослужбовців приєднатися до Збройних сил України. Про це повідомило видання ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

"Пособника української розвідки затримано в Бурятії, він схиляв російських військових до переходу на бік ЗСУ", — ідеться в повідомленні.

ФСБ завела справу про державну зраду.

"Як аргументи використовував завідомо неправдиві відомості, що дискредитують ЗС РФ. Гарантував організувати російським військовослужбовцям зв'язок із його кураторами з українських спецслужб і полку "Азов", — розповіли у ФСБ.

Російська спецслужба також оприлюднила відео затримання і допиту "пособника українських спецслужб".

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що в курортному місті Ялта, що в тимчасово окупованому Криму, місцеві поліцейські знайшли підлітка, який заявив на камеру, що підтримує Україну.

Ми також писали 24 липня про те, що житель Севастополя в окупованому Криму дістав адміністративний арешт за образи на адресу Росії та росіян. Чоловік вимагав від громадян РФ забиратися з півострова.

А в тимчасово окупованому Севастополі затримали молодика, який зняв прапор Російської Федерації і заявив, що перебуває в Україні.