Пенсіонер "ображав" українку: в Чехії провели соціальний експеримент (відео)

Ціль експерименту — перевірити чи захистять жінку перехожі. У всіх 8-ми випадках за неї заступилися.

Чеський документаліст Ян Латал провів соціальний експеримент, під час якого вісім разів з восьми за українку заступилися перехожі. Відео опубліковано на YouTube-каналі czeXperiment.

У чеському місці Острава чоловік літнього віку почав ображати українку. Він кричав аби та забиралася додому. Також він заявляв, що не хоче її годувати за власні податки, зривав з грудей український прапор. І чех, і українка — професійні актори. Ціль експерименту — перевірити чи заступляться за жінку перехожі.

"Ти з України? Що ти тут робиш? Їдь додому! Ми платимо наші гроші!", – вигукував він.

Ця ситуація була змодельована і стала сюжетом соціального ролика в межах експерименту. У всіх 8-ми випадках за жінку заступилися.

Біженці з України в Європі

В Ірландії 6 листопада заявили, що планують змінити державну програму, в межах якої українцям надають безкоштовне житло. За словами прем'єра Лео Варадкара, щотижня до Ірландії приїжджають до 800 громадян України, а державними програмами користуються близько 100 тисяч осіб. За його словами, українці й надалі зможуть користуватися тимчасовим захистом, але в Ірландії тепер збираються враховувати допомогу, яку надають українцям в інших європейських країнах.

Швейцарія 1 листопада пролонгувала статус захисту для українців до 2025 року. Швейцарський уряд вирішив не скасовувати спеціальний статус для українських біженців, адже безпекова ситуація в Україні досі не стабілізувалася.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що у Німеччині спростять працевлаштування біженців. У ФРН готують важливі зміни для всіх мігрантів, які зараз перебувають у країні. Нововведення торкнуться й українців, які прибули в країну через повномасштабну війну з Росією.