Пашинян відмовився брати участь у саміті ОДКБ у Мінську: з'явилася реакція Кремля

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив жаль щодо рішення вірменського прем'єра і заявив, що ОДКБ "все одно зберігає свою актуальність".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не зможе взяти участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), який відбудеться 23 листопада в Мінську. Про це повідомила пресслужба уряду Вірменії 14 листопада.

Повідомляється, що Нікол Пашинян провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Політики обговорили організаційні питання, пов'язані із засіданням Ради колективної безпеки ОДКБ.

Глава вірменського уряду сповістив Олександра Лукашенка про те, що не братиме участі в саміті. Політик також висловив надію на розуміння з боку інших країн-членів організації.

Як зазначає "Радіо Свобода", Єреван не буде приставлений на саміті ОДКБ вперше з 2009-го року.

Відмова Вірменії від участі в саміті ОДКБ: що говорять у РФ

Російське видання "РИА Новости" повідомляє, що прессекретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував відмову Нікола Пашиняна від участі в прийдешньому засіданні ОДКБ у білоруській столиці. За словами спікера, у РФ розуміють, що у політика можуть бути "свої обставини".

"Можна висловити лише жаль, тому що подібні зустрічі є дуже гарним приводом для обміну думками, для звірки годинників",

Дмитро Пєсков також додав, що ОДКБ "все одно зберігає свою актуальність".

Нагадаємо, 17 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив із трибуни Європейського парламенту і розповів про загрози, які стоять перед його країною — політичні та військові. На його звернення відреагували в РФ — пригрозили, що Вірменія може повторити долю України.

Раніше, 21 вересня, Нікол Пашинян заявив, що Російська Федерація провалила свою місію в Карабасі, вказавши на те, що російський миротворчий контингент перебував у регіоні з кінця 2020 року.