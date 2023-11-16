"Ніякої драми": сенатори США направили на підпис Байдену бюджет без допомоги Україні

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб запобігти закриттю уряду — "шатдауну". Проте в документі не йдеться про допомогу Україні.

Сенатори США ухвалили тимчасовий бюджет для уникнення "шатдауну" і направили його на підпис президенту Джо Байдену. Про це повідомляє Reuters.

За законопроєкт проголосували 87 сенаторів, а 11 були проти.

"Ніякої драми, ніякої затримки, жодного припинення роботи уряду", — заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Чому тимчасовий бюджет критикують у Білому домі

Раніше представник Білого дому Від Арлетт Саенз заявляв, що Байден підпише законопроєкт про фінансування, якщо він буде прийнятий Сенатом.

"Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише цю резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів", — сказав чиновник.

Окрім гострої боротьби за державне фінансування, він також закликав республіканців Палати представників відмовитися від "екстремальних, партійних законопроєктів про асигнування" та працювати з демократами над документами на весь рік, а також ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.

"Заглядаючи вперед, республіканці Палати представників повинні припинити витрачати час на крайні партійні законопроєкти про асигнування, які порушують двопартійну угоду, за яку проголосували дві третини з них, і натомість швидко працювати з демократами над законопроєктами про асигнування на весь рік", — говорив Саенз.

Він також закликав Конгрес розглянути нагальні потреби національної безпеки та внутрішні потреби, зокрема, фінансування Ізраїлю, України, гуманітарну допомогу, безпеку кордонів, програму для жінок, немовлят та дітей WIC (це програма харчування, яка допомагає підтримувати здорове зростання немовлят та дітей віком до 5 років — ред.) та "інші важливі пріоритети, які мають підтримку обох партій".

Що передбачає законопроєкт без допомоги Україні

Законопроєкт про тимчасовий бюджет ініціював спікер Палати представників Майк Джонсон. Цей документ передбачає продовження фінансування військового будівництва, пільг для ветеранів, транспорту, житла, міського розвитку, сільського господарства, Управління з контролю за продуктами й ліками, а також енергетичних і водних програм до 19 січня. Фінансування всіх інших федеральних операцій, зокрема, оборони, закінчиться 2 лютого. Допомоги для України там немає.

Комбінований пакет національної безпеки, який містить допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада).

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Мітч Макконнелл підтримав пропозицію спікера Майка Джонсона з Луїзіани щодо фінансування уряду, навіть якщо вона не передбачає фінансування України та Ізраїлю, тому що цей захід спрямований на запобігання припиненню роботи уряду через незатверджений основний бюджет.

20 жовтня стало відомо, що Білий дім офіційно запросив у Конгресу 61 млрд доларів для України. За даними ЗМІ, адміністрація Байдена планує поділити фінансування на чотири частини. Кошти виділять Україні та Ізраїлю, а також на протистояння Росії, Китаю та Ірану.