Угорщина знову "не готова" до заявки Швеції в НАТО, — ЗМІ

Експерти вважають, що Будапешт, на відміну від Туреччини, став проблемою НАТО щодо розширення Північноатлантичного альянсу, а також підтримки України.

Парламент Угорщини вкотре відклав заявку Швеції на вступ до НАТО, незважаючи на всі попередні запевнення вирішити це питання без проблем. Про це повідомляє 16 листопада Euractiv.

Депутат Державних зборів Аньєс Вадаї повідомила в середу, 15 листопада, що цього питання немає в майбутньому порядку денному парламентської сесії.

Водночас, як зазначає видання, прем'єр-міністр Віктор Орбан раніше заявив, що схвалення Угорщиною заявки Швеції через ратифікацію парламентом є простою формальністю, оскільки питання вже обговорювали і вирішували в комітетах.

"Останнім часом голосування кілька разів переносили. Угорські політики вимагають пояснень з приводу критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, висловленої багатьма іншими європейськими політиками", — зазначає Euractiv.

Однак шведський уряд упевнений, що з боку Угорщини не буде перешкод.

"Ми не обговорювали це сьогодні, але посил завжди був одним і тим самим: Угорщина не повинна бути останньою країною, яка ратифікує шведську заявку", — заявив у Брюсселі 14 листопада міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Насправді Будапешт, на відміну від Туреччини, став проблемою НАТО щодо розширення Альянсу та підтримки України.

"Угорщина зазнала критики за розширення своїх енергетичних зв'язків із Москвою, тоді як війна в Україні все ще триває, неодноразово закликаючи до миру, вимагаючи від Києва високих стандартів захисту меншин в обмін на створення Ради НАТО-Україна та призупинивши виплату коштів ЄС", — констатує Euractiv.

Позиція Туреччини щодо членства Швеції в НАТО

В Анкарі в цьому питанні спостерігається прогрес: парламентський комітет у закордонних справах має проголосувати з цього питання в четвер, 16 листопада. Тоді ратифікація турецьким парламентом може пройти швидко.

Як стало відомо Euractiv, президент Реджеп Таїп Ердоган планує передати позитивні новини в Берлін у п'ятницю, 17 листопада, де він зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Вступ Швеції до НАТО — що відбувається

Як зазначає видання, минуло півтора року відтоді, як Швеція вирішила подати заявку на членство в НАТО. Попри обіцянку Будапешта, що Угорщина не буде останньою, хто ратифікує заявку Швеції, сьогодні це не здається достовірним, оскільки Туреччина реально наближається до схвалення.

Раніше Швеція планувала вступити в Альянс разом із Фінляндією, підкреслює Euractiv.

"Обидві країни переглянули політику позаблоковості після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — зауважують експерти.

Фінляндія вступила в НАТО в червні 2023 року. Заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що у вересні 2023 року українські пілоти пройшли підготовку на шведських винищувачах Gripen. Підготовка включала випробувальні польоти як на літаку, так і на тренажері, а також інструктажі для наземного персоналу.

Раніше Фокус писав про те, що тестування українськими льотчиками шведських винищувачів Gripen є одним із трьох кроків для отримання Україною літаків.