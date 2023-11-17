"Інший, але такий самий": у Кремлі заявили, що на виборах обов'язково виграє Путін

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, не варто сумніватися в перемозі Володимира Путіна на наступних виборах.

У Російській Федерації вважають, що після виборів президента країну очолить "такий самий" Володимир Путін або "інший, але такий самий". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає виданні ТАСС.

Російські журналісти поставили Пєскову запитання, яким має бути президент після Володимира Путіна.

"Таким самим", — коротко відповів він.

На уточнювальне запитання, чи можливо це, він сказав, що наступний президент може бути "іншим, але таким самим", як Путін.

Пєсков додав, що "не сумнівається в перемозі" Путіна на виборах.

Зазначимо, що 2008 року в Російській Федерації було запроваджено шестирічний президентський термін, який почали застосовувати до президентів, обраних після внесення відповідних поправок, починаючи з виборів 2012 року.

Нагадаємо, що 29 липня стало відомо, що в Кремлі дедалі більше непокояться про те, що думають росіяни про вторгнення РФ в Україну напередодні регіональних виборів у вересні 2023-го року і виборів президента 2024-го року.

А також у Кремлі почали думати про те, як підібрати Володимиру Путіну опонента на майбутні вибори, щоб той не виглядав "дідом".