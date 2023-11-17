Потужний землетрус на Філіппінах: магнітуда поштовхів становить 7,2 (інфографіка)

За словами вчених, Філіппіни розташовані на так званому Вогняному кільці — поясі вулканів, що оточує Тихий океан, який схильний до дуже високої сейсмічної активності.

Потужний землетрус магнітудою 7,2 стався в п'ятницю, 17 листопада, після 16:00 на Філіппінах, викликавши побоювання, що руйнування можуть завдати шкоди всьому регіону. Про це повідомляє Mirror.

Епіцентр підземних поштовхів, як інформує Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, був розташований на острові Мінданао, за 60 км на південь від міста Генерал-Сантос із населенням приблизно 679 тисяч осіб. Загалом же на цьому другому за величиною острові Філіппін проживає близько 26 мільйонів осіб.

Поки конкретних повідомлень про постраждалих і руйнування немає, загрозу цунамі не оголошували. Існують лише розбіжності в розмірах землетрусу: Німецький дослідницький центр геонаук вважає, що його сила становила 6,9 бала, а Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що магнітуда сягнула 7,2. Осередок залягав на глибині 78 кілометрів.

Водночас директор Філіппінського інституту вулканології та сейсмології (PHIVOLCS) Тересіто Баколкол заявила, що внаслідок останнього поштовху очікується як матеріальний збиток, так і подальші поштовхи. Сейсмологічне агентство Філіппін повідомило, що землетрус тривав кілька секунд, і порекомендувало жителям бути готовими до нових поштовхів і руйнувань з огляду на те, що Філіппіни розташовані на так званому Вогняному кільці — поясі вулканів, що оточує Тихий океан і схильному до сейсмічної активності.

Активні та потенційно активні вулкани Філіппін: Інфографіка Філіппінського інституту вулканології та сейсмології Фото: Скриншот

Чому на Філіппінах так багато землетрусів

За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології, з 1600-х до початку 2000-х років тут відбувається близько 100-150 землетрусів на рік (з магнітудою 4,0 і вище).

У районі, що отримав назву Вогняне кільце, дуже багато вулканів і відповідно землетрусів — 75% усіх вулканів на планеті. Тут тектонічні плити перекриваються на кордонах, що сходяться, які називаються зонами субдукції.

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"Тобто плита, що знаходиться під нею, відштовхується донизу або занурюється плитою згори. Коли порода занурюється, вона плавиться і стає магмою. Велика кількість магми так близько до поверхні Землі призводить до дозрівання умов для вулканічної активності. Ця ділянка Вогняного кільця являє собою трансформний кордон, де плити рухаються в бік одна від одної. Цей тип кордону породжує велику кількість землетрусів, оскільки напруга в земній корі постійно наростає", — пояснює National Geographic.

Нагадаємо, у морі Банда (Індонезія) 8 листопада стався землетрус магнітудою 7,1. Спочатку потужність землетрусу було визначено на рівні 6,9 бала.

Крім того, у жовтні внаслідок землетрусу в Марокко загинуло понад 2100 осіб. Марокканська влада заявила, що прийняла допомогу тільки від чотирьох іноземних держав, хоча багато інших країн також заявили, що готові надіслати рятувальників.

Раніше Фокус писав про два землетруси за один ранок у Непалі. Підземні поштовхи спровокували зсув ґрунту, який заблокував автомагістраль.

Нагадаємо, через низку землетрусів прокинувся найбільший вулкан Італії. Жителів попередили про можливу евакуацію.

Також Фокус писав, що сейсмолог попередив про катаклізми по всьому світу. За словами сейсмолога-самоучки Френка Хугербітса з Нідерландів, нові землетруси можуть статися на півдні Японії, в Північній Америці, на Філіппінах, в Індонезії, Португалії, Греції, а також на Камчатці та Курильських островах.