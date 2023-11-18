Фінляндія закрила чотири КПП на кордоні з РФ: росіяни влаштували мітинг (фото)

В ЗМІ пишуть, що росіяни вже створили петицію проти закриття пунктів пропуску, її підписали майже 10 тисяч осіб.

Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією у відповідь на сплеск міграції. Про це 18 листопада повідомило видання Yle з посиланням на державну прикордонну службу країни.

За їхньою інформацією, з опівночі перестали працювати прикордонні пункти Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа, розташовані вздовж східного кордону Фінляндії.

На КПП встановили бетонні бар'єри: деталі

Окрім того, відомо, що протягом останньої доби на цих пунктах пропуску були встановлені бетонні бар'єри та тимчасові паркани — стаціонарні металеві огорожі або тимчасові паркани із колючого дроту.

Також були опущені шлагбауми, які зазвичай використовуються для контролю трафіку на пунктах перетину кордону.

Командувач прикордонної служби полковник Міка Ритконен підкреслив, що прикордонна охорона "добре вміє керувати подібними ситуаціями".

"Це сильний і винятковий захід, але його мета — викорінити нелегальну імміграцію до Фінляндії", — сказав Ритконен.

У державній прикордонній службі Фінляндії додали, що заяви про надання міжнародного захисту можна буде подати на північних пунктах перетину кордону Вартіус і Салла, які разом із пунктами Куусамо та Рая-Йоосеппі залишаться відкритими.

Росіяни вийшли на мітинги: деталі

За інформацією російського медіа Mash, у столиці Фінляндії місті Гельсінкі кілька десятків росіян влаштували мітинг проти закриття КПП.

Люди вимагають, аби сімей не розлучали одна з одною. Росіяни вже створили петицію проти закриття пунктів пропуску, її підписали майже 10 тисяч осіб.

"Чотири КПП закрили через приплив біженців, але активісти вважають, що їх можна одразу перенаправляти у відповідні станції. А дітям, батькам і бабусям при цьому не забороняти бачитися", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, президенти Фінляндії та Німеччини звинуватили РФ у міграційній кризі, назвавши її організацію "актом помсти Кремля". За словами фінського голови держави Саулі Нііністьо, Москва не може змиритися з тим, що тепер вона межує зі ще одним членом НАТО, тому влаштовує провокації.

Раніше Фокус писав, що у Фінляндії борються з нелегалами і заборонили росіянам в'їжджати в країну на велосипедах. Рішення було ухвалено після того, як прикордонники зафіксували значне збільшення кількості велосипедистів, охочих перетнути російсько-фінський кордон.