Зірка польського Щецина: вуличний кіт Гацек знайшов новий дім (відео)

Більшу частину життя чорно-білий кіт жив у дерев'яному ящику на вулиці Кашубській, перехожі періодично підгодовували його. Тварина стала популярною завдяки відео місцевого видання і тепер любителі кішок їдуть з усієї Європи, щоб побачити Гацека.

Чорно-білий безпритульний кіт на прізвисько Гацек, який став визначною пам'яткою польського міста Щецін, знайшов собі новий дім. Про це пише британський таблоїд Daily Mirror.

Багато років Гацек жив у дерев'яному ящику на вулиці Кашубській і привертав до себе увагу перехожих. Кіт став знаменитим у 2020 році після відео видання wSzczecinie. Мандрівники спеціально навідувалися до Щецина, щоб особисто зустрітися з "королем Кашубської вулиці", зазначає видання.

Туристи приїжджають до Щецина з різних країн, щоб побачити кота Гацека

Любителі кішок їдуть з усієї Європи, щоб побачити Гацека. Один із туристів розповів, що приїхав з Осло до Щецина, щоб зустрітися з котом.

"Як і очікувалося, він не звернув на мене жодної уваги. Така реакція тварини зробила мій досвід ще кориснішим. Якби я захотів пообідати з ким-небудь, я б прилетів сюди знову на зустріч із Гацеком", — розповідав чоловік.

Місцеві жителі нещодавно непокоїлися з приводу здоров'я кота через те, що його занадто багато пригощали туристи. Міська асоціація захисту тварин навіть провела йому курс лікування. У вересні ветеринари сказали, що Гацек почувається дуже добре і знайшов новий дім.

"Я більше не Гацек, тепер кличте мене Джордж…. Джордж Клуні в котячій версії, я в хорошій формі й мене це влаштовує: вільно бігаю по сходах і столах", — повідомила група захисту тварин.

Нагадаємо, що в Дніпрі кота взяли на роботу в історичний музей. Тварина відганятиме мишей від експонатів.

Фокус раніше писав, як у Львові кіт зачинив на балконі свою 65-річну господиню. Жінка кілька годин чекала на допомогу сусідів і поліції.