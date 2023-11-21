"Поставив у незручне становище": в ISW проаналізували запрошення Путіна до Чечні

За словами експертів, Володимир Путін опинився у скрутному становищі, адже він або ігнорує запрошення і ризикує поставити Кадирова у зневажливому світлі, або приймає запрошення і ризикує виглядати так, ніби він піддається тиску глави Чечні.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров запросив президента Володимира Путіна відвідати свою республіку. Цей жест Кадирова можна інтерпретувати як спробу завоювати прихильність своїх виборців. Про це повідомили у звіті ISW.

Разом з тим, цими діями глава Чечні створив деякі труднощі для російського президента. Путін не дав чіткої відповіді щодо свого наміру відвідати республіку.

Експерти з Інституту вивчення війни в США наголосили, що Рамзан Кадиров продовжує прагнути до активного виділення себе в російському інформаційному просторі. Також наголошується, що він порушує встановлені норми взаємовідносин між керівниками суб'єктів або регіонів Росії та президентом Путіним.

Експерти зазначили, що під час відеоконференції, присвяченій оновленню парку громадського транспорту в російських регіонах, Рамзан Кадиров публічно запросив президента Путіна відвідати Чечню.

Кадиров висловив Путіну стурбованість висловлюваннями чеченських старійшин, які, за його словами, "лаялися" через те, що Путін довго не відвідував Чечню. У відповідь, Путін уникнув прямої відповіді на запрошення, натомість дякував Кадирову і народу Чечні за їхні зусилля у важкому завданні з відновлення республіки, як зазначається у звіті Інституту вивчення війни.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що публічне запрошення Кадировим Путіна, який не відвідував Чечню з 2011 року, поставило диктатора в скрутне становище. Адже він або ігнорує запрошення і ризикує поставити Кадирова у зневажливому світлі, або приймає запрошення і ризикує виглядати так, ніби він зазнає тиску глави Чечні.

Наостанок у ISW зазначили, що цей прихований завуальований виклик Путіну на публічному форумі незвичний і є явною спробою "інформаційного позерства" з боку Кадирова, який нещодавно намагався врівноважити очевидне бажання заслужити Путіна, одночасно звертаючись до чеченських виборців.

Нагадаємо, що у звіті ISW за 31 жовтня повідомили, що антисемітські заворушення в Дагестані та відповідь керівника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова показують, що російські офіційні особи можуть дедалі більше бути занепокоєними в тому, що авторитарний контроль над периферіями РФ втрачається.

Раніше Фокус писав, що заворушення в аеропорту Махачкали зіграли на руку главі Чечні Рамзану Кадирову і командиру Росгвардії Віктору Золотову.