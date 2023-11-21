"Відлуння з 90-х": під рестораном у центрі Москви знайшли останки людей (фото)

На глибині 3,5 метри виявили десять черепів, 17 хребців, 30 ребер та десятки інших кісток і дві щелепи. Наразі невідомо, кому належать частини тіл, розповіли журналісти.

У центрі Москви (Російська Федерація) знайшли останки понад десятьох людей. Про це повідомило видання Baza.

"Під рестораном у центрі Москви знайшли останки понад 10 людей. Можливо, це відлуння з 90-х — експерти оцінили давність смерті у 20–30 років", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що останки людей виявили на місці, де раніше був розміщений ресторан "Гранатовий сад". Де під час робіт із демонтажу підземних комунікацій на глибині 3,5 метри виявили десять черепів, 17 хребців, 30 ребер та десятки інших кісток і дві щелепи.

За інформацією видання, останки людей лежали цілим пластом на рівні колодязя, який демонтували будівельники. Поки невідомо, кому належать частини тіл. Зокрема, лише у 2012 році збудували ресторан на цьому місці, до цього на території була стоянка та промзона.

"Останки відправили на експертизу: за попередньою оцінкою фахівців, давність смерті людей, чиї останки знайшли — 20 — 30 років. Слідчі розпочали перевірку", — додали журналісти.

Місце, де знайшли останки людей

Нагадаємо, 16 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знайшли могилу, де таємно поховали 17 моряків Чорноморського флоту РФ. Місцеві комунальники копали на одному з місцевих кладовищ братські могили та натрапили на поховання без розпізнавальних знаків. Зокрема, тіла були у формі моряків, проте без документів.

30 жовтня польські ЗМІ повідомили, що в Гдині затримали двох українців, удома яких знайшли тіло немовляти, сховане в пакет. На тілі немовляти не виявили слідів насильницької смерті.