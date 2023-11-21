Житиме як почесний пенсіонер в СРСР: Кадирова-молодшого почали тролити навіть в Кремлі

Отримані сином глави Чечні Адамом Кадировим нагороди забезпечать йому солідну старість. Він зможе за знижкою вставити зуби і обзавестися безкоштовним слуховим апаратом.

15-річний Адам Кадиров житиме як почесний пенсіонер у СРСР. Численні нагороди забезпечать його довічним утриманням, безкоштовним мобільним зв'язком і протезуванням зубів та органів слуху. Про це пише російський телеграм-канал "Можем объяснить".

"Кадирова-молодшого почали тролити навіть у Кремлі. Пєсков повідомив, що представляти Адама Кадирова до держнагород поки не збираються", — йдеться в повідомленні.

В коментарях під публікацією про тролінг Кадирова-молодшого в Кремлі дописувачі пожартували:

Скоро Пєсков вибачиться…

В інтернеті тепер ці нагороди називають "адамками".

Подивимося, куди йому засунуть ці медальки після повалення папки. Цікаво те, що чим більше, тим буде болючіше.

Між тим адміни телеграм-каналу "Можем объяснить" вважають, що і без путінських медалей Кадиров-молодший може мати неабиякий зиск із тих 9 нагород, які вже отримав.

Що дають Кадирову-Молодшому отримані нагороди

Звання "Герой Чечні" з медаллю із золота 750 проби дає безперешкодний прохід до будівель органів влади, статус почесного гостя на заходах, а також щомісячну довічну виплата в 5000 рублів, яка виплачуватиметься його сім'ї навіть після його смерті.

"Пенсія" Кадирова-молодшого зросте до 8000 рублів за рахунок ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарською республікою". 3000 тис. рублів довічно. Лише за 10 років він отримає з бюджетів двох республік близько 1 млн руб.

"За досягнення перед Карачаєво-Черкеської республіки" Адам Кадиров отримає ще 50 тис. руб.

За Орден "Дуслик" Республіки Татарстан син Кадирова отримуватиме щомісячно по 200 рублів і безкоштовний телефонний зв'язок, безкоштовне зубо- та слухопротезування, а також 50% знижку на житлово-комунальні послуги.

На додаток до цього Адама Кадирова призначили у 15 років на відповідальну посаду начальника відділу безпеки глави Республіки Чечня. Це чиновницька посада. Він щомісяця буде отримувати 40 тисяч рублів, а також виплати, премії, надбавки тощо.

Скандал з сином Рамзана Кадирова Адамом

28 вересня у мережі опублікували кадри, на яких 15-річний Адам Кадиров б'є ув'язненого Миколу Журавля, підозрюваного у спаленні Корану.

Після побиття Рамзан Кадиров наголосив, що його син вчинив правильно. Протягом місяця після побиття Адам отримав шість нагород та посаду у службі безпеки батька.

Пізніше15-річний Адам Кадиров отримав "важливу посаду" в службі безпеки глави Чечні.

Раніше повідомлялося, що Адам Кадиров вважає себе абсолютно безкарним і на тлі скандалу про побиття в своєму інстаграмі зробив зухвалу публікацію.