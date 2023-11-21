Мінус 1 млрд євро: Болгарія закрила нафтову лазівку для РФ, — Міненерго

За даними Міненерго, Болгарія вирішила припинити імпорт сирої нафти з РФ на 6 місяців раніше, ніж планувалося. Відмова від російської нафти проходитиме у два етапи.

Уряд Болгарії ухвалив рішення, яке завадить РФ обходити санкції проти її нафтового сектору і не дозволить заробляти гроші для ведення війни проти України. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Болгарія вирішила припинити імпорт сирої нафти з Росії у березні 2024 року, тобто на 6 місяців раніше, ніж планувалося", — йдеться у повідомленні Міненерго.

У відомстві зазначили, що таке рішення завадить Російській Федерації обходити санкції. Ця лазівка дозволила Кремлю залучити додатковий 1 мільярд євро на військові дії проти України.

Відмова у два етапи

Зазначається, що відмова від російської нафти проходитиме у два етапи. З 1 січня наступного року Болгарія призупинить квотування експорту, а вже з 1 березня – повністю буде зупиниться імпорт та переробка нафти з РФ.

За інформацією Міненерго, міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв підкреслив, що таке рішення є корисним, оскільки воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію. Також рішення гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

Російська нафта в Болгарії

Наприкінці вересня повідомлялося, що члени економічного комітету парламенту Болгарії ухвалили рішення про поетапне введення в дію закону про відмову від використання російської нафти, починаючи з 1 жовтня 2024 року, замість запропонованого 30-денного терміну. Але міністр економіки Богдан Богданов заявив, що введення заборони на імпорт російської нафти протягом передбачених 30 днів може спричинити різке підвищення цін на паливо. Це рішення було включено до другого читання законопроєкту, остаточне рішення планувалося ухвалити на пленарному засіданні.

Крім того, 15 листопада повідомлялося, що Болгарія придумала, як заробляти на транзиті газу з РФ. У Болгарії ще з середини жовтня 2023 року почав діяти податок на імпорт і транзит трубопровідного природного газу з Росії. У такий спосіб влада хоче збільшити доходи державного бюджету і скоротити фінансові можливості РФ спонсорувати війну проти України.