Посилення прикордонного контролю: ЄС відправить додатковий персонал на кордон РФ і Фінляндії

На думку Frontex, зовнішні кордони Фінляндії є кордонами Євросоюзу, що робить їхню безпеку питанням колективної європейської турботи.

Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex) планує відправити 50 прикордонників та інших співробітників, а також техніку для посилення прикордонного контролю Фінляндії. Про це 23 листопада повідомило агентство Frontex на своєму сайті.

Як йдеться в заяві організації, перша група підкріплення, зокрема патрульні автомобілі, вирушить до Фінляндії 29 листопада. Серед них будуть офіцери прикордонної охорони, фахівці з реєстрації мігрантів, експерти з документації та перекладачі. Зараз, за інформацією Frontex, на фінських кордонах працюють 10 офіцерів цієї організації в рамках спільної операції "Терра 2023".

"Участь Frontex у цій ситуації не обмежується лише заходами з охорони кордонів. Агентство гостро усвідомлює гуманітарний аспект цього сценарію, особливо з огляду на суворі погодні умови і непідготовленість людей, які прибувають на фінський кордон. Агентство залишається глибоко відданим забезпеченню того, щоб під час захисту кордонів Європи поважали і підтримували фундаментальні права і гідність усіх людей", — йдеться в заяві агентства.

Організація зауважує, що зовнішні кордони Фінляндії, які простягаються на 1340 кілометрів, також є кордонами ЄС, що робить їхню безпеку питанням колективної європейської турботи.

"Підтримка Фінляндії з боку Frontex виходить за рамки логістики; це демонстрація єдиної позиції Європейського Союзу проти гібридних викликів, що впливають на одного з його членів. Ця співпраця показує, що перед обличчям складних прикордонних проблем Європа виступає єдиним фронтом, пропонуючи підтримку через конкретні дії", — сказав виконавчий директор Frontex Ганс Лейтенс.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

Фінські прикордонники повідомляли, що протягом останніх місяців через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

Влада Фінляндії звинуватила Росію в навмисному спрямуванні в країну нелегальних шукачів притулку без документів і у відповідь вирішила закрити 7 із 8 пунктів пропуску на кордоні.

З 25 листопада працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де мігранти зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії заборонили в'їзд росіянам до країни на велосипедах. Таке рішення ухвалили через нелегальних мігрантів, які намагалися в'їхати в країну.

Тим часом у Кремлі висловилися, що "нічого, крім глибокого жалю, це не викликає", і не можуть вплинути на ситуацію, адже між Росією і Фінляндією "немає діалогу".

Уже за кілька днів у Міністерстві закордонних справ РФ зробили нову заяву, в якій зазначалося, що таке рішенням про закриття пунктів пропуску є перекладанням відповідальності на Росію, а Фінляндія "незграбно виправдовується, розігріваючи русофобські настрої".