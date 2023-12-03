Для порожніх вантажівок: на кордоні України та Польщі запрацює КПП

Українській владі вдалося домовитися з Польщею про запуск смуги для порожніх вантажівок. Угоди досягли завдяки Єврокомісії у співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством.

На кордоні між Україною та Польщею почне функціонувати пункт пропуску для вантажних транспортних засобів, що перевозять порожній вантаж при виїзді з України. Цей пункт пропуску відомий як КПП "Угринів — Долгобичів". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

З 4 грудня з пункту пропуску "Угринів — Долгобичів" буде дозволено проїзд порожніх вантажівок на виїзді з України до Польщі. Вантажівки з масою понад 7,5 тонн (за винятком порожніх неочищених цистерн) зможуть почати рух у напрямку Польщі з 01:00 цієї дати.

Раніше КПП "Угринів — Долгобичів" функціонував переважно для легкових автомобілів та автобусів. Кубраков зазначив, що наразі пункт пропуску працюватиме в тестовому режимі, і реєстрація в черзі для перетину кордону не потрібна. Пропускна спроможність становитиме понад 100 вантажівок на добу.

Міністр зазначив, що домовитися про запуск смуги для порожніх вантажівок вдалося завдяки Єврокомісії у співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством.

"Наразі відкриття "Угринова" є першим пунктом у переліку заходів, які ми реалізуємо задля розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше зняти блокаду з урахуванням інтересів нашого ринку та держави", — наголосив Кубраков.

Нагадаємо, 1 грудня українські перевізники, які стоять на кордоні поблизу пункту пропуску "Корчова-Краковець" повідомили журналістам про намір оголосити голодування через протести польських водіїв.

Пізніше пресслужба Мінвідновлення України повідомила, що з Міністерством інфраструктури Польщі було погоджено заходи для часткового розблокування кордону. Відповідні кроки обговорювалися на зустрічі у Варшаві.