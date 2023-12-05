У Росії чоловік кинув гранату в трьох людей: в соцмережах його підтримали (фото)

Росіяни влаштували "розбірки", які закінчились вибухом та осколковими пораненнями. Коментатори не розуміють, "в чому не правий" чоловік, який дістав гранату.

У Краснодарському краї у РФ чоловік кинув у трьох людей гранату. Усіх їх госпіталізували. Про це 5 грудня проінформували у медіа SHOT.

"Введено план "Перехоплення", "гранатометника" шукають", — зазначили автори контенту.

За їхніми даними, напередодні ввечері між 40-річним Сергієм Б. та трьома неназваними чоловіками виник конфлікт. Вони приїхали до нього додому на "розбірки" і, очевидно, не були готові до того, що чоловік дістане гранату.

Фото Сергія Б. Фото: Shot

"Слово за слово, стали лаятись, у результаті чоловік вирішив конфлікт одним махом — кинув у мужиків гранату", — передали в медіа.

Усіх трьох постраждалих доставили в лікарню з осколковими пораненнями. Водночас власник гранати втік, його розшукує поліція.

Реакція росіян

У коментарях під новиною про "вибухову суперечку" в Краснодарському краї — обурення. Проте воно пов’язане зовсім не з вчинком розшукуваного, а з формулюваннями у публікації. Деякі росіяни не згодні, що чоловік "кинув гранату в натовп". Більш того, багато хто його підтримує.

"Ну і в чому він не правий? Приїхали до нього додому на розбірку. Розбірку й отримали", — написав один з користувачів.

Коментатори зазначають, що граната проти трьох чоловіків була застосована справедливо, адже вони "приїхали його вбивати" і не залишили іншого вибору.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, в Росії лейтенант влетів на машині у натовп строковиків. Військові прямували в столову на сніданок.

Також у РФ двоє чоловіків ледь не вкрали ліфт, який в одному з будинків замінювали на новіший. З’ясувалось, що один з підозрюваних — поліціянт.