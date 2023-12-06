Словацькі перевізники пригрозили повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

За даними UNAS, перевізники висловили подяку міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за його втручання у вирішення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників.

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосив про готовність повністю блокувати прикордонний пункт "Вишнє Німецьке — Ужгород", якщо питання про скасування системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішено. При цьому організація усвідомлює, що шлях до вирішення цієї проблеми не є легким. Про це повідомляє прес-служба UNAS у Facebook.

"Саме тому UNAS залишається в стані готовності до страйку, і в разі, якщо не буде іншої альтернативи для розв'язання ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке — Ужгород" в обох напрямках", — ідеться в повідомленні.

Перевізники висловили подяку міністру транспорту Словаччини, Йозефу Ражу, за його втручання у розв'язання проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників і його вплив на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

"Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS у четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації і будемо шукати рішення, щоб її змінити", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники вийшли на акцію протесту та заблокували рух вантажівок до пунктів пропуску. Через такий страйк на дорогах до пунктів пропуску утворилися великі черги з вантажівок. Повідомлялося, що організатори пропускали лише один вантажний автомобіль на годину.

Серед основних вимог перевізників: повернення дозволів, посилення правил перевезень, отримання доступу до системи "Шлях" і створення окремих черг для порожніх фур.