Обійшла Барбі та Путіна: Тейлор Свіфт стала "Людиною року-2023" за версією TIME (фото)

За словами головного редактора Сема Джейкобса, було складно обрати людину, яка змогла б уособлювати 8 мільярдів людей на планеті. У підсумку зупинилися на тому, хто "несе світло у світ".

Американська співачка Тейлор Свіфт стала "Людиною року 2023" за версією журналу TIME. У шортлисті разом із нею був президент Росії Володимир Путін та інші особистості, яких знає весь світ із різних причин. У матеріалі більш детально розповіли, чому було ухвалено рішення зупинитися саме на людині з шоу-бізнесу.

Головний редактор журналу Сем Джейкобс зазначив, що обрати переможця було дуже складно, адже вся команда намагалася знайти того, хто зміг би уособлювати все населення планети, передає The New York Times.

"Обрати одну людину, яка уособлювала б вісім мільярдів людей на планеті, — непросте завдання. Ми обрали того, хто уособлює радість. Когось, хто несе світло у світ", — ідеться в повідомленні.

У результаті вибір припав на співачку Тейлор Свіфт, яка цього року "була скрізь", зазначає керівництво TIME. Її досягнення в культурній, комерційній та інших сферах були колосальними і їх перерахування здається практично безглуздим.

У матеріалі зазначають, що популярність артистки зараз можна порівняти з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном, Мадонною, Бобом Діланом і Полом Маккартні. Ба більше, їй вдалося створити імперію, вартість якої перевищує 1 мільярд доларів.

"Обговорювати її рухи стало все одно що обговорювати політику чи погоду. Вона стала головною героїнею світу", — йдеться в повідомленні.

Тейлор Свіфт вдалося обійти інших фіналістів, які були оголошені напередодні. До нього увійшли:

президент Росії Володимир Путін;

голова КНР Сі Цзіньпін;

король Великої Британії Чарльз III;

голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл;

героїня фільму "Барбі" режисера Грети Гервіг;

прокурори колишнього президента США Дональда Трампа;

генеральний директор OpenAI Сем Альтман;

учасники страйку в Голлівуді.

Представників України цього року у фіналі не було.

Нагадаємо, 2022 року титул "Людини року" за версією журналу TIME забрав президент Володимир Зеленський і "український дух". У виданні зазначали, що в біографії президента було небагато такого, що могло б передбачити його готовність вистояти під час війни і битися за свою країну.