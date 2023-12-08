Удруге за два дні: в РФ під час зльоту загорівся пасажирський літак (відео)

За даними російських медіа, під час набору висоти з обох двигунів пасажирського Boeing 737 полетіли іскри та язики полум'я. На борту в цей час перебували 176 осіб.

У п'ятницю, 8 грудня, у Російській Федерації пасажирський літак Boeing 737 екстрено сів у новосибірському аеропорту "Толмачево" у зв'язку із загорянням двигунів. Про це пише Telegram-канал SHOT.

Повідомляють, що рейс російської авіакомпанії S7 Airlines "Новосибірськ — Москва" вилетів о 6:20 за місцевим часом, однак під час набору висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум'я.

За даними медіа, екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого борт здійснив посадку. Літак оглядають технічні фахівці, пасажири очікують у будівлі аеровокзалу.

У публікації йдеться, що причиною загоряння міг стати помпаж — режим роботи двигуна, за якого порушується газодинамічна стійкість його роботи. За даними авторів каналу, з цієї ж причини днем раніше спалахнув двигун у вантажного Ту-204 у Бурятії.

The Moscow Times повідомляє, що за останні шість днів із поломкою під час польоту зіткнулися дев'ять літаків, що належать російським авіакомпаніям.

Журналісти зазначили, що санкції позбавили російську авіацію обслуговування й оригінальних запчастин, а з весни минулого року авіакомпанії РФ вимагають від персоналу не вносити дефекти техніки в бортові журнали.

Нагадаємо, 5 грудня над Чорним морем у районі острова Зміїного українські військові збили російський літак Су-24М. У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що це стало подарунком на день народження командира зенітної ракетної батареї Павла.

Раніше, 6 жовтня, ЗМІ повідомили, що російські військові збили власний винищувач Су-35. Пілоту вдалося врятуватися. Пропагандисти поскаржилися, що такими темпами скоро залишаться без авіації.