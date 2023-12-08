Путін повідомив про рішення йти в президенти РФ, — росЗМІ

Очільник Кремля повідомив про своє рішення взяти участь у кампанії бойовику Артему Жозі, якого в Росії називають "героєм ДНР".

Президент Росії Володимир Путін у Кремлі повідомив про плани висуватися на новий, пʼятий, термін. Про це пишуть російські "РИА Новости" із посиланням на слова власного кореспондента.

За повідомленням джерела, Путін розповів про своє рішення йти в президенти "герою ДНР" Артему Жозі під час заходу на честь Дня героїв вітчизни.

Як раніше зазначало російське видання "Комерсант" із посиланням на власні джерела, адміністрація президента РФ підготувала список членів майбутньої ініціативної групи з висунення Володимира Путіна на вибори.

Серед кандидатур були режисер Микита Михалков, дитячий лікар Леонід Рошаль, співак Шаман, командир донбаського батальйону "Спарта" та спікер парламенту самопроголошеної "ДНР" Артем Жога, заступники секретаря генради "Єдиної Росії", космонавтка Валентина Терешкова.

"До групи мають увійти люди, образ яких не несе негативних аспектів. Кандидати, яких громадську думку визначає не так однозначно, можуть не потрапити до групи, а стати довіреними особами президента (…) ключовий момент — це вплив на аудиторію", — йдеться у повідомленні.

Центрвиборчком РФ також затвердив дати голосування. Уперше в Росії вибори президента відбудуться у форматі триденного голосування з масовим обходом громадян.

Тим часом росіяни запустили опозиційну кампанію перед виборами. А саме, фонд, який очолює Олексій Навальний, оголосив про початок кампанії під назвою "Росія без Путіна". Організація закликає громадян Росії активно використовувати передвиборчий період для поширення інформації та агітації проти чинного диктатора.