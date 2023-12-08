"Є інший вихід": ЄС не варто задобрювати Орбана в питанні України, — The Guardian

За словами експерта Александра Гарста, Будапешт може отримати гроші, які були заблоковані за порушення верховенства права, в обмін на співпрацю прем'єра Угорщини в питанні України.

Європейському Союзу не варто задобрювати прем'єр-міністра Віктора Орбана для того, щоб він дійшов позитивного рішення в питанні підтримки України. Про це повідомляє журналіст і експерт Паризького інституту політичних досліджень Александр Гарст у статті для The Guardian.

За його словами, ЄС зіткнувся із зовнішніми потрясіннями: він відчув на собі подвійний удар від вторгнення Росії в Україну та економічних витрат, включно з інфляцією, що почалася через перебої в постачанні енергоносіїв і вдарила по споживачах.

"Також ЄС має справу з внутрішніми потрясіннями. Роками команда неліберальних урядів Польщі та Угорщини захищала один одного від наслідків на рівні ЄС, коли вони згортали демократію і громадянські права у себе вдома. Польська партія "Право і справедливість", яка нині йде з влади, підірвала верховенство права, судову систему, права жінок і свободу ЗМІ. Дружній до Володимира Путіна Віктор Орбан в Угорщині зробив усе те саме і тепер погрожує зірвати офіційний початок вступу України до ЄС", — ідеться в джерелі.

Також експерт повідомив, що Єврокомісія розглядає можливість розблокування 10 мільярдів євро, призначених для Угорщини, які заблоковані за порушення верховенства права. Будапешт може отримати ці гроші в обмін на співпрацю Орбана в питанні України.

"Це було б нерозумно в короткостроковій перспективі та шкідливо в довгостроковій, оскільки створило б прецедент для майбутніх автократів, які б зрозуміли, що поведінка в стилі Орбана не тягне серйозних наслідків. Еммануель Макрон, який має довгу і невдалу історію спроб задобрити автократів, запросив Орбана на вечерю в Єлисейський палац, щоб спробувати розвіяти його шантаж. Це теж абсолютно зайве", — пише Гарст.

Він пояснює свою думку тим, що перемога Дональда Туска в Польщі змінила ситуацію.

"У ЄС нарешті з'явилася можливість протидіяти конкретній загрозі, яку Орбан представляє верховенству права, демократії та здатності самого союзу функціонувати. Тепер він повинен цим скористатися. Стаття 7 Договору про Європейський Союз дає змогу призупинити членські права держави-члена, якщо вона "серйозно і вперто порушує принципи, на яких заснований ЄС". Ці принципи визначено як "повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права і повагу до основних прав, зокрема до прав осіб, які належать до меншин". Це положення застосовується до Угорщини вже багато років поспіль", — вважає авторка, допускаючи, що призупинення прав країни-члена ЄС може бути нездійсненним і політично малоймовірним.

Але, на думку Гарста, це має змінитися. Європейські виборці бачать, що "плутанина" відбувається скрізь. Вони бачать, що безкарними залишаються тільки автократи. Вони бачать, як авторитарні правителі нехтують основними принципами політичного союзу, до якого належать навіть незважаючи на те, що вони беруть гроші ЄС з великою радістю. Політика — брудна справа, а дипломатія, "мистецтво можливого", — ще брудніша. Однак ЄС — це дещо більше, ніж просто сукупність держав, і якщо його закони ніколи не будуть виконуватися, то вони перестануть мати сенс.

"Але для того, щоб рухатися вперед, ЄС сам має стати міцним, коли йдеться про корупцію, демократію, верховенство права та інші цінності, на яких він побудований. Крок перший — призупинення права голосу Угорщини доти, доки вона не відповідатиме цим критеріям. Пора припинити балаканину, зволікання і перебирання пальцями і просто зробити це", — вважає Гарст.

Заяви Орбана щодо України

Керівник уряду Угорщини Віктор Орбан 26 листопада заявив, що Україна не здатна перемогти РФ на полі бою. Як вважає політик, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб вони змогли завдати поразки окупантам. Однак зараз, за його словами, стало очевидно, що Москва "не програє"

Агентство Bloomberg 22 листопада повідомило, що Орбан запропонував саджати до в'язниці опонентів. На думку журналістів, за 13 років перебування при владі прем'єр Угорщини створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі.

Орбан також погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні. Згідно з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, рішення щодо фінансування України та запровадження додаткових санкційних механізмів проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії".

Нагадаємо, у США розкритикували позицію Орбана щодо України. За словами американського дипломата Девіда Прессмана, Будапешт процвітає завдяки членству в ЄС і НАТО, однак при цьому ігнорує інтереси своїх союзників.