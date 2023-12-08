Стрілянина у брянській школі: поліція звинувачує співробітників закладу, — росЗМІ

Російські журналісти повідомляють, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження на співробітників школи — звинувачують у недбалості.

Російська поліція звинувачує у недбалості співробітників брянської школи, у якій влаштувала стрілянину 14-річна дівчинка. Про це повідомляє російське видання "Интерфакс" з посиланням на прокуратуру.

Зазначається, що під час перевірки прокурори виявили, що зі входу школи було прибрано металошукач, який раніше там стояв. Відтак на думку російських правоохоронців, у навчальному закладі не контролювали те, чи проносять у школу заборонені предмети.

Повідомляється, що саме тому дівчина змогла пронести із собою вогнепальну зброю.

Стрілянина у брянській школі: що відомо

Російські ЗМІ повідомляли, що інцидент трапився 7 грудня у гімназії №5. 14-річна дівчина прийшла у школу із рушницею, яку вкрала у батька разом із мисливським ножем.

Під час одного з уроків дівчина відкрила стрілянину, після чого вона наклала на себе руки. Відомо, що поранення отримали 5 дітей, а ще одна дитина загинула.

За інформацією російських Telegram-каналів, навчальний заклад був під охороною "Агентство Екскалібур". За свої послуги вони брали 100 тисяч рублів в місяць, однак останній договір з компанією закінчився 30 листопада.

Повідомлялося, що компанія відмовилася відповідати журналістам, чи продовжив навчальний заклад договір з ними. Також керівник однієї з охоронних компаній розповідав російським ЗМІ, що у школі не було засобів стеження та справних рамок-металошукачів.

Нагадаємо, у США під час святкування Геловіну у двох містах сталася масова стрілянина. Повідомлялося, що в наслідок інциденту було поранено 19 людей, ще двох підлітків було вбито.

Також 30 листопада іноземні ЗМІ повідомляли, що в Ізраїлі терористи обстріляли людей на зупинці. Семеро осіб було госпіталізовано, ще двоє осіб – загинули.