Кремлівські перегони: у Білому домі висміяли майбутні вибори в Росії

Представник адміністрації президента США Джон Кірбі сказав, що необхідно об'єктивно дивитися на Росію, як вона є, і тверезо оцінювати дії Путіна.

Представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі в іронічній формі прокоментував чергове висунення Володимира Путіна на пост президента Російської Федерації. За його словами, так звані вибори в Росії можна порівняти з кінними перегонами. Слова американського чиновника опублікувала пресслужба Білого дому 8 грудня.

Під час брифінгу Кірбі поставили запитання про те, що він думає з приводу можливого переобрання Путіна на пост президента РФ. На що чиновник іронічно відповів, що вони будуть нагадувати круті перегони, після чого в залі прокотився сміх.

"Ну, це будуть приголомшливі кінні перегони, чи не так? Це все, що я можу сказати з цього приводу", — сказав Кірбі.

Також представник адміністрації згадав про перспективи підтримки України, яка відповідає інтересам національної безпеки США. Кірбі зазначив, що необхідно об'єктивно дивитися на Росію, і зокрема тверезо оцінювати дії Путіна, який може вивести свої війська безпосередньо до кордонів НАТО.

"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви маєте бачити Путіна таким, яким він є, ви маєте бачити Росію такою, якою вона є, і зрозуміти, що допомога Україні — а вони не просять про введення військ — допомога в перемозі в цій війні значною мірою відповідає нашим інтересам національної безпеки. Якщо він отримає Україну, він опиниться прямо на порозі НАТО", — підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, представник Білого дому Джон Кірбі 8 грудня заявив, що Україна має самостійно ухвалювати рішення про можливі переговори з Росією, не піддаючись тиску з боку США. За його словами, український президент Володимир Зеленський має визначити, як і коли закінчиться війна.

За інформацією агентства ТАСС, відповідно до рішення Центрвиборчкому, вибори президента РФ будуть проводитися протягом трьох днів, з 15 по 17 березня 2024 року. Голова російської ЦВК Елла Памфілова заявила, що так звані вибори будуть історичними.