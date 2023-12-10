Зеленський їде в Аргентину: Reuters назвав можливу мету візиту

Окрім того, що президент України буде на інаугурації Хавʼєра Мілея, Київ хоче провести глобальний саміт миру в Аргентині.

Президент України Володимир Зеленський відправився на інаугурацію новообраного президента Аргентини Хавʼєра Мілея. Метою візиту буде спроба отримати підтримку Глобального Півдня. Про це повідомляє Reuters.

Перший візит українського лідера в Південну Америку відбувається в Аргентину, де на президентських виборах переміг Хавʼєр Мілей. В межах візиту планується декілька зустрічей. Зокрема Зеленський вже зустрівся з премʼєр-міністром Кабо-Верде Уліссом Коррейа-і-Сільвою й подякував за підтримку українських ініціатив.

За даними видання, мета президента полягає в спробі скликати глобальний мирний саміт та просунути українську формулу миру. Вона базується на виведені російських військ та вихід України до кордонів 1991 року. Також Київ намагався налагодити звʼязки з африканськими, азійськими та латиноамериканськими країнами, проте підтримка Україною Ізраїлю суперечить позиції деяким з цих країн.

Не виключено, що під час візиту в Аргентину Володимир Зеленський проведе зустріч з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Європейський Союз має прийняти рішення одностайно.

Нагадаємо, 7 грудня ЗМІ писали, що в Аргентину поїде президент України Володимир Зеленський.

23 листопада Хавʼєр Мілей запропонував Україні провести саміт миру в Аргентині. Також він відкритий до тіснішої співпраці.