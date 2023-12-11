"На зберігання": в позбавлених права на виїзд росіян будуть забирати паспорти

Згідно із документом, аби повернути вилучені паспорти, військовослужбовці будуть зобов'язані надати військовий квиток, в якому є відмітка про закінчення проходження служби.

Міністерство внутрішніх та закордонних справ, Федеральна служба безпеки, а також інші органи державної влади Російської Федерації вилучатимуть закордонні паспорти у громадян, до яких запроваджено обмеження на виїзд із країни. Відповідна постанова, підписана прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним, набула чинності у понеділок, 11 грудня.

Згідно з документом, росіяни будуть зобов'язані здати "на зберігання" закордонний паспорт протягом 5 днів з моменту, як до їхнього відома доведено рішення про заборону на виїзд.

Така заборона, згідно із законом 114-ФЗ, може вводитися щодо людей, які:

мають доступ до держтаємниці та "відомості особливої ​​важливості";

під час направлення на військову службу;

під час служби у ФСБ;

якщо громадянин є підозрюваним/обвинуваченим у кримінальній справі;

засудженим особам;

якщо громадянин не виконує накладені судом зобов'язання, зокрема щодо виплати боргу;

особи, визнані банкрутами;

громадяни, які повідомили неправдиві відомості під час оформлення закордонного паспорта.

Крім того, як наголошують у російському медіа The Moscow Times, згідно з поправками, що діють з квітня, виїзд закривається й для тих, хто отримав повістку до військкомату.

"Призвані на військову службу мають здати документи до держоргану, що видав паспорт, за місцем проживання", — йдеться у повідомленні.

Водночас передавання на зберігання паспорта оформляється актом "приймання–передачі", один екземпляр якого видається власнику документа.

"Повернення паспорта його власнику здійснюється після закінчення терміну тимчасового обмеження права громадянина Російської Федерації на виїзд з РФ або закінчення терміну дії паспорта, переданого на зберігання", — йдеться у постанові.

В документі зазначається, щоб повернути вилучені паспорти, військовослужбовці будуть зобов'язані надати військовий квиток, в якому є відмітка про закінчення проходження служби.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що росіянка застрягла в аеропорту Варшави. Їй не дозволяють вийти із зали очікування та полетіти в будь-яку іншу країну. Вона зверталась у посольство, але там їй лиш відповіли, що це "часта ситуація".