Спонтанна пропозиція: президент Бразилії відмовився від зустрічі із Зеленським, — ЗМІ

Як стверджують журналісти, український лідер хотів зустрітися з да Сілвою, коли його літак сів на дозаправку в Бразилії. У цей час президент латиноамериканської країни був зайнятий на саміті.

Під час поїздки на інавгурацію президента Аргентини Володимир Зеленський спробував зустрітися з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Про це пише бразильське видання "O Globo" з покликанням на джерела в міністерстві закордонних справ Бразилії.

За словами інсайдерів, прохання про зустріч було зроблено, коли бразильські дипломати й сам Лула були зайняті на саміті МЕРКОСУР у Ріо-де-Жанейро.

"До того ж час зустрічі й обставини були визнані нетиповими, тому президент Лула не погодився зустрітися із Зеленським до інавгурації Мілея", — підкреслило видання.

Конкретної причини прохання Зеленського про зустріч із Лулою не уточнюють, але, як припускають журналісти, український президент був зацікавлений в обговоренні поточної ситуації війни в Україні.

Зеленський у Латинській Америці

Володимир Зеленський зробив зупинку для дозаправлення свого літака на авіабазі в столиці Бразиліа 9 грудня ввечері. Він приземлився о 20:15 і вилетів через дві години.

В інтерв'ю бразильському Fantástico український президент розповів про свої відносини з Лулою та чому він не приїхав на інавгурацію президента Бразилії.

"Тому що мене не запросили. Якщо мене попросять поїхати до Бразилії, я поїду. Я вже запросив Лулу в Україну", — уточнив Зеленський.

І додав, що вважає важливою участь Бразилії в переговорах щодо припинення війни з Росією.

Журналіст також запитав, що президент України очікує від Бразилії у зв'язку з конфліктом із Росією.

"Бразилія — дуже велика та важлива країна, що має вплив на інші країни. Тому вона відіграє дуже, дуже важливу роль. Важливо залучити Бразилію до мирних переговорів", — дипломатично відповів Зеленський.

Хоча водночас нагадав, що традиційні ліві в Південній Америці й досі добре пам'ятають Радянський Союз і бачать у Росії свого роду наступника Союзу.

Водночас газета Clarín повідомила, що президент України закликав не допустити, щоб Росія перехопила ініціативу на полі бою цієї зими, тоді як російські війська активізують свої атаки на всьому Східному фронті.

Дорогою на інавгурацію Хав'єра Мілея Зеленський під час зупинки зустрівся в аеропорту "Еспаргос" із прем'єр-міністром Кабо-Верде Жозе Коррея-і-Сілва.

10 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, що в Аргентині провів зустрічі з президентом Парагваю Сантьяго Пеньї, президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу та президентом Еквадору Даніелем Нобоа.

Нагадаємо, що президенту України Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Сенаті Аргентини.

Стало також відомо, що Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Аргентині, провів телефонну розмову з французьким президентом Емманюелем Макроном.