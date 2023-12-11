На українсько-польському кордоні протестувальники перегородили дорогу в бік України, — ЗМІ (відео)

За словами українських перевізників, проїзд закрито під приводом, що фура, через яку перегороджено шлях, зламалася.

На українсько-польському кордоні біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" протестувальники перегородили дорогу в бік України. Про це повідомляє видання ТСН.

Українські водії повідомляють, що їх не пропускають під приводом, що фура, через яку перегороджено шлях, зламалася.

Нагадаємо, сьогодні цей пункт було розблоковано для українських фур на вимогу місцевого муніципалітету о 14:00 за київським часом.

Блокада українсько-польського кордону: що відомо

Нагадаємо, що через блокаду кордону євродепутати звернулися із заявою до президента Польщі. Крім президента Анджея Дуди, звернення було адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради, і двом єврокомісарам.

Також повідомлялося, що через блокаду кордону польськими перевізниками затримується військова допомога ЗСУ. За інформацією журналістів, вартість транспортування з Польщі в Україну, яка зазвичай оцінювалася в 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до 5000 доларів.