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Світ Протести перевізників на кордоні з Україною

На українсько-польському кордоні протестувальники перегородили дорогу в бік України, — ЗМІ (відео)

Анастасія Ковальова
Фото: Скриншот | На українсько-польському кордоні протестувальники перегородили дорогу в бік України

За словами українських перевізників, проїзд закрито під приводом, що фура, через яку перегороджено шлях, зламалася.

На українсько-польському кордоні біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" протестувальники перегородили дорогу в бік України. Про це повідомляє видання ТСН.

Українські водії повідомляють, що їх не пропускають під приводом, що фура, через яку перегороджено шлях, зламалася.

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Нагадаємо, сьогодні цей пункт було розблоковано для українських фур на вимогу місцевого муніципалітету о 14:00 за київським часом.

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Блокада українсько-польського кордону: що відомо

Нагадаємо, що через блокаду кордону євродепутати звернулися із заявою до президента Польщі. Крім президента Анджея Дуди, звернення було адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради, і двом єврокомісарам.

Також повідомлялося, що через блокаду кордону польськими перевізниками затримується військова допомога ЗСУ. За інформацією журналістів, вартість транспортування з Польщі в Україну, яка зазвичай оцінювалася в 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до 5000 доларів.