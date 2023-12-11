Кордон Польщі та України знову частково заблоковано: прикордонники озвучили деталі (відео)

За словами речника ДПС Андрія Демченка, вантажівка фактично перебуває на напрямку пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на території Польщі і заважає руху транспортних засобів.

На українсько-польському кордоні на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" проїзд у бік України перекрито фурою, що зламалася. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі виданню LIGA.net.

"Маємо інформацію про те, що якийсь транспортний засіб фактично перебуває в напрямку пункту пропуску Дорогуськ на території Польщі, що унеможливлює на даний момент рух вантажних транспортних засобів", — сказав Демченко.

Зазначимо, що раніше в мережі поширилося відео з кордону, яке демонструє транспортний засіб, що перекрив пункт пропуску.

Оператор на відео каже, що польські протестувальники заблокували кордон, пустивши кілька машин і заявивши, що одна з них зламалася.

Нагадаємо, сьогодні цей пункт було розблоковано для українських фур на вимогу місцевого муніципалітету о 14:00 за київським часом.

Блокада українсько-польського кордону: що відомо

Нагадаємо, що через блокаду кордону євродепутати звернулися із заявою до президента Польщі. Крім президента Анджея Дуди, звернення було адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради, і двом єврокомісарам.

Також повідомлялося, що через блокаду кордону польськими перевізниками затримується військова допомога ЗСУ. За інформацією журналістів, вартість транспортування з Польщі в Україну, яка зазвичай оцінювалася в 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до 5000 доларів.