Зустріч із Зеленським спровокувала конфлікт між прем'єром та президентом Кабо-Верде, — ЗМІ

Президент африканської країни Марія Невеш наголосив на тому, що з ним не контактували представники Києва напередодні візиту українського політика.

Президент Кабо-Верде Жозе Марія Невеш здивований зустрічі прем'єра-міністра Жозе Уліссешем-і-Сілвою з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Observador.

Керівник африканської держави пообіцяв вжити заходів. Які саме методи він буде застосовувати, він не назвав. Це наче свідчить про непорозуміння серед політичної верхівки африканської країни.

"Дійсно, з мого боку існує глибока дивність щодо цієї зустрічі", – повідомив Жозе Марія Невеш.

Виступаючи перед пресою в місті Прая, президент африканської держави сказав, що був здивований тим, як все сталося, давши зрозуміти, що він нічого не знав про зустріч.

"Колега президента Республіки прибуває в Кабо-Верде, і, отже, у цих питаннях має бути координація між суверенними органами, і президент не може бути поставлений перед фактом, що відбувся", — заявив він.

Між президентом та прем'єр-міністром цієї країни, як йдеться у публікації, тривають певні суперечки. Керівник африканської держави як верховний головнокомандувач Збройних сил заявив, що не знає про нову Стратегічну концепцію оборони країни, представлену Міноборони.

Відповідаючи на питання, прем’єр-міністр сказав, що він не займається відносинами між урядом і президентом республіки ні в ЗМІ, ні в соціальних мережах, у відповідь на зауваження, зроблені тоді головою держави.

Зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Кабо-Верде

Дорогою до Аргентини для участі в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною. Керівник держави відзначив важливість принципової позиції Кабо-Верде на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 12 грудня Зеленський запропонував США створити в Україні європейський оборонний центр. З його слів, влада країни готова скоротити бюрократію, щоб розвивати виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерії та ракетних технологій.