Зустріч із Зеленським спровокувала конфлікт між прем'єром та президентом Кабо-Верде, — ЗМІ

Президент африканської країни Марія Невеш наголосив на тому, що з ним не контактували представники Києва напередодні візиту українського політика.

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Президент Кабо-Верде Жозе Марія Невеш здивований зустрічі прем'єра-міністра Жозе Уліссешем-і-Сілвою з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Observador.

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Керівник африканської держави пообіцяв вжити заходів. Які саме методи він буде застосовувати, він не назвав. Це наче свідчить про непорозуміння серед політичної верхівки африканської країни.

"Дійсно, з мого боку існує глибока дивність щодо цієї зустрічі", – повідомив Жозе Марія Невеш.

Виступаючи перед пресою в місті Прая, президент африканської держави сказав, що був здивований тим, як все сталося, давши зрозуміти, що він нічого не знав про зустріч.

"Колега президента Республіки прибуває в Кабо-Верде, і, отже, у цих питаннях має бути координація між суверенними органами, і президент не може бути поставлений перед фактом, що відбувся", — заявив він.

Між президентом та прем'єр-міністром цієї країни, як йдеться у публікації, тривають певні суперечки. Керівник африканської держави як верховний головнокомандувач Збройних сил заявив, що не знає про нову Стратегічну концепцію оборони країни, представлену Міноборони.

Відповідаючи на питання, прем’єр-міністр сказав, що він не займається відносинами між урядом і президентом республіки ні в ЗМІ, ні в соціальних мережах, у відповідь на зауваження, зроблені тоді головою держави.

Зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Кабо-Верде

Дорогою до Аргентини для участі в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною. Керівник держави відзначив важливість принципової позиції Кабо-Верде на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 12 грудня Зеленський запропонував США створити в Україні європейський оборонний центр. З його слів, влада країни готова скоротити бюрократію, щоб розвивати виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерії та ракетних технологій.