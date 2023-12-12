Встреча с Зеленским спровоцировала конфликт между премьером и президентом Кабо-Верде, — СМИ

Президент африканской страны Мария Невеш отметил, что с ним не контактировали представители Киева накануне визита украинского политика.

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Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш удивлен встрече премьер-министра Жозе Улиссешем-и-Силвой с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Observador.

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Руководитель африканского государства пообещал принять меры. Какие именно методы он будет применять, он не назвал. Это якобы свидетельствует о недоразумении среди политической верхушки африканской страны.

"Действительно, с моей стороны существует глубокая странность относительно этой встречи", — сообщил Жозе Мария Невеш.

Выступая перед прессой в городе Прая, президент африканского государства сказал, что был удивлен тем, как все произошло, дав понять, что он ничего не знал о встрече.

"Коллега президента Республики прибывает в Кабо-Верде, и, следовательно, в этих вопросах должна быть координация между суверенными органами, и президент не может быть поставлен перед состоявшимся фактом", — заявил он.

Между президентом и премьер-министром этой страны, как говорится в публикации, продолжаются определенные споры. Руководитель африканского государства как верховный главнокомандующий Вооруженных сил заявил, что не знает о новой Стратегической концепции обороны страны, представленной Минобороны.

Отвечая на вопрос, премьер-министр сказал, что он не занимается отношениями между правительством и президентом республики ни в СМИ, ни в социальных сетях, в ответ на замечания, сделанные тогда главой государства.

Встреча Зеленского с премьер-министром Кабо-Верде

По дороге в Аргентину для участия в инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой, которая стала первой в истории двусторонних отношений с этой страной. Руководитель государства отметил важность принципиальной позиции Кабо-Верде в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 12 декабря Зеленский предложил США создать в Украине европейский оборонный центр. По его словам, власти страны готовы сократить бюрократию, чтобы развивать производство артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, артиллерии и ракетных технологий.