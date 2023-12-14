У Путіна запитав про наявність у нього двійників ще один Путін (відео)

Студент Санкт-Петербурзького державного університету під час прямого ефіру продемонстрував діпфейк президента РФ. Путіну не сподобалася поява ще одного його в ефірі.

14 грудня росіяни отримали можливість поставити прямі запитання президенту РФ Володимиру Путіну на заході "Підсумки року". Один з них — студент Санкт-Петербурзького державного університета запитав у лідера РФ про наявність у нього двійників. При чому зробив це "в образі" Путіна. Відео розмови двох Путіних виклали в телерам-каналі RT.

"Володимире Володимировиче, вітаю Вас. Хочу запитати, чи багато у вас двійників, і як ви ставитеся до тих небезпек, які несуть в наше життя штучний інтелект і нейромережі?" — запитав він.

Питання і діпфейк викликали сміх у залі. Сам Путін про кількість у нього двійників змовчав.

"Я дивлюся, ви можете бути на мене схожі і говорите моїм голосом. Але я подумав і вирішив, що схожим на себе і говорити моїм голосом може тільки одна людина, і це — я", — відповів він студенту.

Щодо технологій, Путін висловив думку, що запобігти розвитку технології, яка починає відчувати запахи та має когнітивні здібності — неможливо. Отже, його варто очолити.

Нагадаємо, що 14 грудня президент РФ Володимир Путін провів кількагодинне спілкування з російським народом у межах проєкту "Підсумки року". Він у прямому ефірі відповідав на низку питань, надісланих росіянами.

13 грудня стало відомо, що Путін призначив російських військкорів "довіреними особами" у своїй президентській виборчій кампанії.