"Суперечить міжнародному праву": МЗС Румунії викликало посла РФ через падіння дрона

У відомстві заявили, що висловлюють рішучий протест неконтрольованим падінням БПЛА на їхній території.

У четвер, 14 грудня, посольство Росії в Бухаресті отримало запрошення від Міністерства закордонних справ Румунії на зустріч із послом Валерієм Кузьміним. Причиною виклику стало падіння безпілотного апарату Росії на території країни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"МЗС висловлює рішучий протест у зв'язку з інцидентом, спричиненим неконтрольованим падінням безпілотника, який використовували в атаці на українську портову інфраструктуру в ніч із 13 на 14 грудня, у безлюдному периметрі, розташованому приблизно за 4 км вище за течією від міста Ґрінду", — ідеться в заяві.

У відомстві заявляють, що "це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву".

"Міністерство закордонних справ наполегливо вимагає припинення неодноразових нападів на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальної ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації, зокрема на кордоні між Румунією та Україною. Міністерство закордонних справ укотре заявляє про рішуче засудження цих атак проти цивільних об'єктів, що порушують норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини", — йдеться в повідомленні МЗС.

Рішення ухвалили після того, як новий безпілотник упав на румунській території, недалеко від кордону з Україною, за чотири кілометри від міста Грінду. На місці падіння виявили 1,5-метровий кратер. Військово-повітряні сили підняли в повітря літаки F-16 і Eurofighter Typhoon для моніторингу місцевості.

"МЗС поінформувало і проводить консультації з союзниками по НАТО щодо подій на кордоні між Румунією та Україною, включно з сьогоднішнім інцидентом. Крім того, Міністерство закордонних справ викличе голову дипломатичної місії Російської Федерації", — йдеться в заяві.

Падіння російського безпілотника на території Румунії 14 грудня: що відомо

Під час атаки Збройних сил Російської Федерації на портову інфраструктуру України сталося падіння безпілотного літального апарату на території Румунії.

Стверджується, що військові підтримували контрольну обстановку в зоні прикордонних територій. Для здійснення місії моніторингу повітряного простору були задіяні винищувачі F-16 ВПС Румунії з бази у Фетешті та Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази "Міхаїл Когелничану".

У процесі моніторингу система радіолокаційного спостереження румунської армії вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір. Відповідний сигнал було виявлено в напрямку населеного пункту Грінду.

Нагадаємо, 4 вересня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що вночі під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed.

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобе 27 вересня висловилася щодо падіння уламків російських БПЛА на румунській території і визнала, що війна в Україні торкнулася безпосередньо її країни. За її словами, діяльність Росії в регіоні "обурлива".