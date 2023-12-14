У Туреччині депутат не пережив серцевий напад під час антиізраїльської промови (відео)

Представник опозиційної партії "Саадет" Хасан Бітмез завершив свою полум'яну промову в парламенті та несподівано впав на підлогу. Інші законодавці кинулися йому на допомогу.

Турецький депутат, який знепритомнів у парламенті у вівторок, 12 грудня, через серцевий напад після слів на адресу Ізраїлю "ви не уникнете гніву Аллаха", помер у міській лікарні Анкари. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Туреччини.

Смерть 54-річного Хасана Бітмеза підтвердили представники парламенту. Перед серцевим нападом представник опозиційної партії "Саадет" засуджував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за відмову призупинити торгівлю з Ізраїлем.

Він виступав із трибуни, яку прикрашало гасло "Ізраїль — убивця".

"Ви дозволяєте кораблям плавати в Ізраїль і безсоромно називаєте це торгівлею... Ви спільник Ізраїлю. На ваших руках кров палестинців; ви колабораціоністи", — говорив парламентарій.

Він закінчив свою полум'яну промову і несподівано впав на підлогу, інші законодавці кинулися йому на допомогу.

Серцевий напад і падіння турецького депутата в парламенті

Після непритомності Бітмезу провели ангіографію, і процедура показала, що дві основні кровоносні судини в серці закупорені. Серце перестало битися, потім його протягом 20 хвилин намагалися реанімувати в парламенті та відвезли в лікарню.

Нагадаємо, що в Туреччині застерегли владу Ізраїлю від полювання на ватажків ХАМАС на своїй території.

Також повідомлялося, що 11 грудня в Міноборони Ізраїлю заявили, що ХАМАС перебуває на межі знищення.