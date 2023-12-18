Невідоме авто протаранило кортеж Байдена, — ЗМІ (відео)

Автомобіль в'їхав у припаркований позашляховик, який охороняв кортеж президента США Джо Байдена. Лідер Білого дому в безпеці.

У неділю, 17 грудня, невідома машина зіткнулася з автоколоною президента США Джо Байдена у штаті Делавер, коли сім'я американського лідера залишала передвиборчий штаб. Президент і перша леді не постраждали. Про це повідомляє видання Reuters.

Згідно зі свідченнями очевидців, за даними джерела, сріблястий седан із номерами Делавера зіткнувся з припаркованим позашляховиком, що забезпечував охорону кортежу президента, у момент, коли Джо Байден прямував від передвиборчого штабу до свого броньованого автомобіля. Інцидент стався в центрі міста Вілмінгтон о 20:07 у неділю.

Після зіткнення седан намагався продовжити рух на перекритому перехресті, проте співробітники служби безпеки швидко оточили його. Агенти пригрозили зброєю водієві та підняти руки вгору.

Байдена посадили в автомобіль, де вже перебувала його дружина, і швидко доставили їх до їхнього будинку у Вілмінгтоні.

Повідомляють, що подружжя в безпеці, і що інцидент не вплинув на графік американського президента.

Нагадаємо, що у Словаччині, поруч із населеним пунктом Даргов, перекинувся автобус із 53 пасажирами, які прямували в Україну, і двома водіями. Зареєстровано дев'ять постраждалих, серед них діти.

А на початку жовтня автобус з українцями впав з естакади в районі Местре поблизу Венеції.

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