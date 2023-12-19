США і Фінляндія підписали угоду про оборонне співробітництво: у МЗС РФ вживають заходів

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що незабаром процес вступу до НАТО завершить також Швеція. МЗС РФ викликало посла Фінляндії в Москві.

США та Фінляндія підписали у понеділок, 18 грудня, договір про оборонне співробітництво — Defence Cooperation Agreement (DCA). Про це на пресконференції заявили держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен та фінський міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

Зазначається, що така угода спрощує військову співпрацю та навчання двох країн — після її підписання військові сили США зможуть перебувати й тренуватися на території Фінляндії, а переміщення військ та обладнання не потребуватиме погоджень на такому ж високому рівні, як досі.

Крім того, як відзначили підписанти, у документі прописано 15 зон, які будуть використовувати військовослужбовці США. Також є окремі об’єкти, у межах яких вони будуть доступними лише для США (у шведській угоді таких — 17, норвезькій — 4).

Як зазначив перед підписанням Ентоні Блінкен, вступ Фінляндії у НАТО зміцнив Альянс. Він підкреслив, що останній рік став історичним для співпраці Гельсінкі й Вашингтона.

Крім того, держсекретар США висловив сподівання, що незабаром цей процес завершить також Швеція.

До цього США підписали оборонні угоди зі Швецією, Норвегією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною та Болгарією.

Реакція Кремля

Після підписання DCA Міністерство закордонних справ РФ викликало посла Фінляндії в Москві. Там заявили, що Росія вживе заходів для протидії "агресивним рішенням" Фінляндії та НАТО.

Раніше російський президент Володимир Путін наголосив, що після вступу до НАТО у Фінляндії можуть виникнути проблеми з РФ. Також він анонсував створення Ленінградського військового округу.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін звинуватив НАТО в тому, що альянс нібито створює конфлікт попри небажання Москви псувати відносини.

Постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що Україна втратила свій шанс підписати "вигідну мирну угоду". За його словами, тепер така угода можлива тільки в разі капітуляції Києва.