"Не силою": Сі Цзіньпін заявив Байдену, що Китай возз'єднається з Тайванем, — NBC News

Китайський лідер прямо заявив президенту США на їхній нещодавній зустрічі в Сан-Франциско, що Китай возз'єднається з островом, проте "мирним шляхом", пишуть журналісти.

Голова Китаю Сі Цзіньпін прямо сказав президенту Джо Байдену під час їхнього нещодавнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін "возз’єднає Тайвань з материковим Китаєм", але поки невідомо коли. Про це пише NBC News із посиланням на трьох нинішніх і колишніх чиновників США.

Сі Цзіньпін сказав, що терміни возз'єднання ще не визначені, але США не мають втручатися та щось прогнозувати. Тож те, що Китай спробує захопити Тайвань 2025 або 2027 року, за словами очільника КНР, не відповідає дійсності.

Гостре питання Тайваню

У січні 2024-го на Тайвані відбудуться важливі президентські вибори, де боротимуться прихильники оголошення незалежності острова (що може спровокувати загострення відносин з Китаєм) та прихильники збереження статус-кво.

Як заявили китайські офіційні особи, на яких спирається джерело, саме вони попросили Байдена виступити після зустрічі із заявою, що Сполучені Штати підтримують мету Китаю щодо мирного об’єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Білий дім відхилив запит Китаю.

Зазначимо, що речник Ради національної безпеки відмовився коментувати цю інформацію.

Нападе Китай чи ні?

"Приватне попередження Сі Байдену, хоч і не відрізняється від його минулих публічних коментарів щодо возз’єднання Тайваню, привернуло увагу офіційних осіб США, оскільки воно було зроблене тоді, коли поведінка Китаю щодо Тайваню ставала дедалі агресивнішою та перед потенційно ключовими президентськими виборами на самоврядному демократичному острові наступного місяця", — йдеться у джерелі.

Офіційні особи, які знайомі з темою розмови між Байденом і Сі, зазначили, що китайський очільник "завжди жорсткий щодо Тайваню.

"Його позиція завжди була жорсткою", — сказав американський чиновник.

При цьому "брязкання зброєю" Сі щодо Тайваню викликало головне занепокоєння чиновників адміністрації Байдена, які агресивно намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм.

На минулорічному з’їзді Комуністичної партії Китаю Сі публічно заявив, що Китай захопить Тайвань військовим шляхом, якщо той проголосить незалежність за підтримки з-за кордону.

Китайський лідер сказав, що загроза застосування сили "спрямована виключно на втручання зовнішніх сил і кількох сепаратистів, які прагнуть" незалежності Тайваню, цитують його на офіційному сайті посольства Китайської Народної Республіки.

Сі Цзіньпін, який поставив за мету подвоїти розмір китайської економіки до 2035 року, також сказав, що "ми повинні продовжувати прагнути до економічного розвитку як до нашого головного завдання".

Водночас деякі експерти вважають сумнівним, що Китай нападе на Тайвань, якщо той не проголосить незалежність, оскільки військовий конфлікт, швидше за все, завадить Пекіну досягти своїх економічних цілей.

Тим часом за словами американського президента, країни повернулися до прямих, відкритих, ясних і прямих зв'язків. Лідери говорили про Тайвань, військові переговори і права людини.

Відомо, що Джо Байден уперше за рік зустрівся із Сі Цзіньпіном перед самітом у Каліфорнії 15 листопада. За словами китайського генсека, відносини США та Китаю — найважливіші двосторонні відносини у світі, які слід розглядати в ширшому контексті.

Додамо, що в Китаї раптово помер колишній прем'єр-міністр китайського уряду Лі Кецян. Чоловік перебував на відпочинку, коли в нього стався серцевий напад.