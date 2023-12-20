Занадто політизовані: у Польщі звільнили одразу всіх очільників державних ЗМІ

Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ. Один канал припинив мовлення. А депутати від "ПіС" подали заяву до прокуратури про підозру новому міністру культури та "його спільникам у скоєнні злочину".

Новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Посади втратили, відповідно, Матеуш Матишкович, Аґнєшка Камінська та Войцєх Сурмач. Про це йдеться у повідомленні польської державної агенції РАР.

Нова польська влада заявила, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників.

"Міністр культури і національної спадщини як орган, що здійснює права власності Державної скарбниці, яка володіє 100% акцій компаній, діючи на підставі положень Кодексу господарських товариств, 19 грудня 2023 року звільнив чинних голів правлінь Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. і Polska Agencja Prasowa S.A. та наглядових рад. Міністр призначив нові Наглядові ради вищезгаданих компаній, які призначили нові Правління компаній", — йдеться у повідомленні Міністерства культури й національної спадщини.

Як зазначається, необхідність таких дій та їх обґрунтування було визначено постановою Сейму від 19 грудня цього року про відновлення правового порядку та неупередженості й доброчесності державних ЗМІ та Польського агентства преси.

Державні ЗМІ Польщі: за що критикують

Державні мовники і пресу Польщі, зокрема цілодобовий канал новин TVP Info, критикували за те, що вони служили джерелом пропаганди протягом восьми років правління "Права і Справедливості". Тепер коаліція на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском обіцяє деполітизувати ці медіа, аби вони використовували більш збалансований підхід.

Напередодні новий парламент Польщі ухвалив резолюцію, яка закликала "всі державні органи негайно вжити заходи, спрямовані на відновлення конституційного порядку щодо доступу громадян до достовірної інформації та функціонування громадських ЗМІ".

"Кінець TVPiS. TVP Info вимкнено", — заявила у Twitter (Х) "Громадянська платформа", найбільша партія в новому уряді.

Голова Нацради з питань телерадіомовлення, призначений за рекомендацією "ПіС", заявив, що звільнення керівників державних ЗМІ порушує закон.

Депутат від "ПіС" і колишній заступник міністра юстиції Марчін Романовський заявив, що подав заяву до прокуратури про підозру міністру культури та його спільникам у скоєнні злочину.

Нагадаємо, новий польський прем'єр розкритикував західних політиків, які кажуть, що "втомилися" від російсько-української війни. Він закликав союзників до "мобілізації" для допомоги Києву.

8 грудня Дональд Туск заявив, що під керівництвом Віктора Орбана угорський уряд "явно наблизився до позицій Росії".

А 29 листопада, Дональд Туск сказав, що польський уряд проявляє пасивність щодо блокади пунктів пропуску на кордоні з Україною.