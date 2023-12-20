Загрози Путіна: глава Кремля фактично оголосив війну Казахстану та Молдові (відео)

Очільник Кремля 18 грудня підписав указ № 962 "Про прийом до громадянства Російської Федерації громадян Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Республіки Молдова.

Президент Росії Володимир Путін, заявивши про спрощення набуття російського громадянства для жителів Білорусі, Казахстану та Молдови фактично оголосив їм війну. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За словами секретаря РНБО, в Росії запанували так звані переможні настрої, ніби війну в Україні виграно.

"На Росії зараз є такі настрої, що нібито у них все вдалося, що у них перемога, вони надалі продовжують оголошувати війну іншим країнам", — сказав Данілов.

Він нагадав, що очільник Кремля 18 грудня підписав указ № 962 "Про прийом до громадянства Російської Федерації громадян Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Республіки Молдова", який фактично оголошує війну Казахстану, Молдові.

Коментар Олексія Данілова щодо указу № 962 дивіться з 8 хв.17 сек.

Про що йдеться в указі Путіна

У документі зазначено, що при подачі заяви на отримання російського громадянства вищезгадані особи звільняються від виконання наступних вимог Федерального закону від 28 квітня 2023 № 138-Ф3 "Про громадянство Російської Федерації":

Данілов припустив, що після цього указу Путін захоче "захищати нових росіян", як це було вже на Донбасі і в Криму.

"Громадянам Білорусі для отримання російського громадянства разом із заявою необхідно надати посвідку на проживання та документ, що посвідчує особу та громадянство. Громадянам Казахстану та Молдови до вищевказаних документів доведеться надати підтвердження знання ними російської мови", — йдеться у документі РФ.

Додамо, що указ набув чинності 18 грудня 2023 року.

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"Коли він каже, що всі громадяни цих країн можуть отримати паспорти РФ, і відповідно, після цієї процедури, як це відбулося в Криму, вони будуть розповідати, як на території Донецької та Луганської області, що вони йдуть захищати громадян, які спілкуються російською мовою, які мають російські паспорти", — сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не зміг домогтися своїх основних цiлей в Україні, що свідчить про його поразку. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Раніше, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що за рік Росія не досягла жодного результату на полі бою. За його словами, окупанти не змогли домогтися жодної з озвучених Кремлем цілей, зокрема повної окупації Донбасу.

Тим часом Міністерство оборони Російської Федерації виступило проти обмеження терміну служби мобілізованих одним роком.