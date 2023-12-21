Не витримав зіткнення з французьким Renault: у РФ сталася ДТП із "Сарматмобілем" (відео)

Як розповів водій "Сарматмобіля" ВАЗ-2109 Равіль, машина вже не підлягає ремонту, проте муляж ракети залишився цілий.

У Тверській області Росії сталася ДТП із так званим "Сарматмобілем" ВАЗ-2109 і машиною Renault Logan. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Як розповів водій "Сарматмобіля" ВАЗ-2109 Равіль, машина ремонту не підлягає, але муляж ракети "Сармат" залишився цілий. Як розповів росіянин Олексій, який сидів за кермом Renault Logan, за мить до зіткнення в нього ні з того ні з сього вибухнула подушка безпеки — через це він втратив керування і влетів у ВАЗ-2109. Зазначається, що обидва учасники ДТП не постраждали.

Також опубліковано відео з місця подій.

Що таке "Сарматмобіль"

Нагадаємо, що 13 грудня стало відомо, що в Москві поліція зупинила авто з муляжем ракети "Сармат" на даху. Як стало відомо пізніше, "Сарматмобіль" прибув до столиці РФ із Казані в рамках автопробігу проти "агресивної політики" США. Організатори автопробігу заявляли, що збираються їхати до столиці, щоб формувати громадську думку — "наші вороги не сплять і бомблять наші території".

Також 7 грудня повідомлялося, що в Харківській області три авто влаштували масштабну ДТП.