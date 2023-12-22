За годину після відкриття: у Лондоні вкрали антивоєнну роботу художника Бенксі (відео, фото)

Митець в Instagram підтвердив, що інсталяція, на якій зображені три безпілотники на знаку STOP у Пекхемі, справжні. Свідками крадіжки стали лондонці, які спеціально приїхали, аби подивитися на його нову роботу.

У Лондоні двоє невідомих чоловіків викрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі, який є одним із найвідоміших у світі представників стрит-арту. Це сталося менш ніж за годину після того, як підтвердили справжність інсталяції. Про це в пʼятницю, 22 грудня, повідомило видання The Guardian.

На роботі художника зображений дорожній знак STOP із трьома безпілотниками. Свідками крадіжки стали лондонці, які спеціально приїхали, аби подивитися на нову інсталяцію Бенксі.

У Лондоні вкрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як двоє чоловіків знімають знак на перехресті Саутгемптонської та Комерційної дороги в Пекхемі близько 12:30. На відео можна почути, як свідки говорять: "О Боже мій", — коли один із чоловіків бере знак STOP і тікає.

За інформацією медіа, художник не причетний до викрадення інсталяції. Кілька годин тому Бенксі опублікував у своєму Instagram добірку фотографій без підписів і пояснень, що підтверджує їхню справжність.

Нагадаємо, легендарний вуличний художник Бенксі намалював у Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці сім графіті. Своє авторство особисто він підтвердив спочатку в інстаграмі, а згодом навіть виклав відеофільм про це. Вартість українських графіті Бенксі оцінюють приблизно від $1 млн до $10 млн.

Також нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що невідомі зрізали зі стіни та викрали графіті британського художника Бенксі, яке він створив на початку листопада.