Щоб зупинити виробництво зброї: Тайвань посилив санкції проти РФ, — Reuters

До списку санкцій занесено обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також деякі хімічні речовини та ліки, що доповнює попередні заходи, які були націлені на індустрію мікросхем.

Уряд Тайваню збільшив перелік товарів, заборонених до постачання в РФ і Білорусь через повномасштабне вторгнення в Україну. Це рішення спрямоване на запобігання можливого використання високотехнологічних продуктів з Тайваню у військових операціях. Про це повідомляє видання Reuters.

За даними джерела, Тайвань висловив засудження нападу з боку Росії і приєднався до західних санкцій, незважаючи на обмежені обсяги прямої торгівлі між островом і Росією.

Водночас Міністерство економіки Тайваню наголосило, що цей крок було зроблено "з метою зміцнення міжнародного співробітництва та запобігання експорту високотехнологічних товарів у військових цілях".

Під обмеження потрапило обладнання для виробництва напівпровідників, у якому Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та ліки.

Нагадаємо, що уряд Південної Кореї ухвалив рішення посилити експортний контроль щодо Росії та Білорусі.

20 грудня експерт розповів, як санкції поступово руйнують Росію. За словами політолога Олега Лісового, зараз так звані прихильники глави Кремля Володимира Путіна поступово втрачають свої статки, що може прискорити процес економічного розвалу РФ.