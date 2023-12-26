До "чорного списку" Мінкульту у 2023 році потрапив російський співак Shaman

Як зазначили у відомстві, цьогоріч жодну особу, яка загрожує національній безпеці, не було виключено з відповідного переліку. Наразі в списку перебуває 213 людей.

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського співака Ярослава Дронова (Shaman), який відомий своєю Z-патріотичною піснею "Я — русский", до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім Дронова, у 2023 році МКІП додав до списку російського актора Олексія Кравченка, відомого за фільмами "9 рота", "Солнцепек", "Наш спецназ", серіалами "Бригада", "Спецназ" тощо.

Російський актор Олексій Кравченко

Також у відомстві зазначили, що у 2023 році жодну особу з цього переліку не було виключено. Наразі в списку перебуває 213 осіб.

Як нагадали у МКІП, у 2022 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, було внесено чотирьох росіян: Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Анну Семенович і Дмитра Пучкова. Водночас того ж року з цього переліку було виключено російського гумориста Максима Галкіна.

Нагадаємо, 20 квітня в YouTube зʼявився черговий Z-патріотичний кліп Ярослава Дронова на пісню "Мы". У ньому Shaman позує на Червоній площі з нарукавною пов'язкою в стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії.

Також повідомлялося, що в січні поточного року повідомлялося, російський пропагандистський співак Shaman відвідав окупований Маріуполь, де виступив перед українськими дітьми. На опублікованому відео було видно, що дітей нарядили у форму російської молодіжної міліарної організації "Юнармія".