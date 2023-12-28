Випав із вікна: депутата-"єдинороса" Володимира Єгорова знайшли мертвим, — росЗМІ

Журналісти пишуть, що помітних ознак насильницької смерті не виявлено. Однією з найімовірніших причин називають проблеми з серцем.

Депутата Тобольської міської Думи, члена правлячої партії Володимира Путіна "Единая Россия" Володимира Єгорова знайшли мертвим у середу, 27 грудня. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

Як зазначає Слідчий комітет Тюменської області, Єгоров випав із вікна своєї квартири на третьому поверсі на Кедровій вулиці в Тобольську. Як пише російське видання Інфо24, помітних ознак кримінальної смерті не виявлено. Найточніша інформація стане відома після розтину.

"Одна з найімовірніших причин — проблеми із серцем", — поінформували у відомстві.

Як зазначають в американському Newsweek, це остання із серії загадкових смертей відомих російських діячів відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Видання зазначає, що кілька відомих росіян загинули, випавши з вікон. Серед них — Равіль Маганов, голова "Лукойлу", другого за величиною виробника нафти в Росії; ковбасний магнат, депутат "Єдиної Росії" Павло Антов; Марина Янкіна, представник російського Міноборони.

Newsweek не зміг негайно з'ясувати причину смерті Єгорова і звернувся електронною поштою до Міністерства закордонних справ Росії за коментарями. Відповіді не надійшло.

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Хто такий Володимир Єгоров

За повідомленнями російських державних ЗМІ, Володимиру Єгорову на момент смерті було 46 років. У 2007 році він почав працювати в адміністрації Тобольська. Там до 2014 року обіймав посаду голови комітету земельних відносин і лісового господарства.

У 2016 році Єгорова засудили до виправних робіт за нестягнення орендної плати з бізнесменів за оренду муніципальної землі, але з нього зняли звинувачення.

З 2014 року Єгоров керував базою відпочинку "Винокурово". А пізніше був обраний заступником голови міськдуми Тобольська.

У 2022 році парламентарій став одним із найбагатших депутатів міста з доходом 9,1 мільйона рублів. Єгорову належать шість земельних ділянок, два житлових будинки, дві квартири й одна нежитлова будівля, а також автомобілі, зокрема Toyota, вантажівка KIA, УАЗ, а також моторний човен.

У Єгорова залишилися дружина і двоє дітей.

Фокус писав 9 травня про смерть колишнього топ-менеджера "Лукойл", мільярдера Олександра Суботіна. Він лікувався від похмілля у шаманів.