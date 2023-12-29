"Не схвалюємо": у Литві чоловіка не пустили в літак через нашивку ПВК "Вагнер", — ЗМІ (фото)

За словами спікера Служби охорони державного кордону Гедрюса Мішутіса, громадянин Литви із символікою "вагнерівців" на рюкзаку хотів здійснити переліт до Лондона.

А аеропорту Вільнюса був помічений чоловік із символікою ПВК "Вагнер" на рюкзаку. Чоловік був оштрафований і не зміг вилетіти з Литви. Про це пише литовський портал Delfi 28 грудня.

Прессекретар "Литовських аеропортів" Тадас Васіляускас сказав у коментарі журналістам, що у чоловіка не виявили загрозливих для авіації речей, однак через символіку на його сумці було ухвалене рішення звернутися до поліції та Служби охорони держкордону.

"Ми проти використання таких логотипів і не схвалюємо таку поведінку пасажира, але наші фахівці з безпеки в усіх випадках повинні діяти за законами ЛР, у цьому випадку логотип на рюкзаку не міг бути перешкодою для зупинки пасажира або його багажу, заборони на його виліт", — зазначив Васіляускас.

Речник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс повідомив, що згаданий чоловік є громадянином Литви і збирався здійснити переліт до Лондона. Чоловік був оштрафований за демонстрацію забороненої символіки і не зміг потрапити на свій літак.

"Після складання протоколу і всіх процедур його відпустять", — додав Мішутіс.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що в російську школу-інтернат запросили ексвагнерівця, який повернувся з війни в Україні. Чоловік, засуджений за вбивство з використанням сковорідки, вільно спілкувався з дітьми та розповідав про свої "подвиги".

Раніше, 18 грудня, ЗМІ повідомили, що колишній російський офіцер і боєць ПВК "Вагнер", який прибув до Нідерландів, хоче виступити в Міжнародному кримінальному суді (МКС) із заявою про воєнні злочини РФ в Україні.