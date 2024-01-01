Сильний землетрус у Японії: оголошено попередження про цунамі (відео)

Епіцентр землетрусу зафіксовано в морі на півночі центральної частини Японії.

Землетрус магнітудою 7,6 бала за шкалою Ріхтера стався в Японії в понеділок, 1 січня. Про це пише агентство Reuters.

Спочатку було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 5,7, потім було зафіксовано значно потужніший афтершок.

Землетрус у Японії Фото: Скриншот

Відомості про руйнування та постраждалих уточнюють.

Японське метеорологічне агентство випустило попередження про цунамі в західних прибережних районах префектур Ісікава, Ніїгата й Тояма.

Землетрус у Японії

За даними метеорологічного агентства, цунамі висотою до 5 метрів наближається до міста Ното в префектурі Ісікава. Хвилі заввишки понад 1 метр обрушилися на узбережжя міста Вадзіма в префектурі Ісікава.

Землетрус у Японії

Hokuriku Electric Power заявила, що перевіряє всі порушення на своїх атомних електростанціях. Місцеві ЗМІ пишуть, що в префектурі Ісікава зупинено рух усіх швидкісних потягів.

Землетрус у Японії

Найсильніший у сучасній історії Японії землетрус, магнітуда якого сягала 9,1, стався 11 березня 2011 року. Від повторних поштовхів обвалилася стіна на першому реакторі АЕС "Фукусіма-1", що стало причиною радіоактивного забруднення. У 2011 році жертвами стихійного лиха стали майже 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, тиждень тому в Румунії зафіксували потужний землетрус, підземні поштовхи могли відчути в Україні. Потужність землетрусу становила 4,0-4,2 бала.

Раніше Фокус писав, що в Китаї через потужний землетрус загинули понад 100 осіб. За словами журналістів, у зону лиха було направлено близько 2200 рятувальників із провінційної пожежної служби та лісової бригади. Також у рятувальних операціях беруть участь поліція та військові.