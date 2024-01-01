Сильний землетрус у Японії: оголошено попередження про цунамі (відео)
Епіцентр землетрусу зафіксовано в морі на півночі центральної частини Японії.
Землетрус магнітудою 7,6 бала за шкалою Ріхтера стався в Японії в понеділок, 1 січня. Про це пише агентство Reuters.
Спочатку було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 5,7, потім було зафіксовано значно потужніший афтершок.
Відомості про руйнування та постраждалих уточнюють.
Японське метеорологічне агентство випустило попередження про цунамі в західних прибережних районах префектур Ісікава, Ніїгата й Тояма.
За даними метеорологічного агентства, цунамі висотою до 5 метрів наближається до міста Ното в префектурі Ісікава. Хвилі заввишки понад 1 метр обрушилися на узбережжя міста Вадзіма в префектурі Ісікава.
Hokuriku Electric Power заявила, що перевіряє всі порушення на своїх атомних електростанціях. Місцеві ЗМІ пишуть, що в префектурі Ісікава зупинено рух усіх швидкісних потягів.
Найсильніший у сучасній історії Японії землетрус, магнітуда якого сягала 9,1, стався 11 березня 2011 року. Від повторних поштовхів обвалилася стіна на першому реакторі АЕС "Фукусіма-1", що стало причиною радіоактивного забруднення. У 2011 році жертвами стихійного лиха стали майже 16 тисяч осіб.
Нагадаємо, тиждень тому в Румунії зафіксували потужний землетрус, підземні поштовхи могли відчути в Україні. Потужність землетрусу становила 4,0-4,2 бала.
Раніше Фокус писав, що в Китаї через потужний землетрус загинули понад 100 осіб. За словами журналістів, у зону лиха було направлено близько 2200 рятувальників із провінційної пожежної служби та лісової бригади. Також у рятувальних операціях беруть участь поліція та військові.